La Comunità Palestinese, insieme al collettivo Our Voice e ad altre realtà solidali, invita la cittadinanza all’incontro pubblico per la presentazione del libro di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori Palestinesi, dal titolo:

“Quando il mondo dorme”

? Villa Trabia – Palermo

? Venerdì alle ore 18:00





Il volume, profondo e necessario, è una denuncia documentata e coraggiosa dell’occupazione e delle sistematiche violazioni dei diritti del popolo palestinese. In un momento storico in cui la voce delle vittime rischia di essere soffocata dal silenzio internazionale, questo libro rappresenta un atto di responsabilità e verità.

A dialogare con l’autrice saranno:

? Karim Al Sadi – Comunità Palestinese

? Anna Bucca – attivista e saggista

Sarà un’occasione per riflettere insieme sulla situazione in Palestina, sull’impegno della società civile e sul dovere morale e politico di non voltarsi dall’altra parte.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Luogo: Villa Trabia, Via Antonio Salinas, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 18:00

