Nell’ambito de Il Maggio dei Libri, Sergio Toscano presenta il suo ultimo libro “Viaggio a Linosa” (FSP edizioni), insieme al vicesindaco Giampiero Cannella, Sergio Poggianella (editore), Antonio Ortoleva (giornalista), Domenica Perrone (docente Unipa), Daniele Mondello Presidente Rotary club Teatro del Sole) e Nancy Lupino (insegnante e referente delle Crispeace).

I proventi del libro (200 copie numerate e firmate dall’autore) saranno interamente devoluti per le attività di Qui APS, per l’acquisto e la distribuzione di libri e materiale scolastico per allieve e allievi delle scuole primarie palermitane.





Dopo la presentazione e un aperitivo, una performance della Crispeace Tribal Band, una band di volontarie che attraverso la musica opera in contesti di emarginazione sociale e culturale, mettendo insieme ritmi mediterranei, dell’Africa centrale e del Sud America.

Un’occasione speciale per immergersi nelle atmosfere musicali e lasciarsi trasportare dalle sonorità che arricchiranno questo evento dedicato alla cultura e alla solidarietà.

Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale del Ministero della Cultura e del Centro per il Libro e la Lettura, che ogni anno, dal 2011, invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Luogo: Archivio Storico Comunale, via Maqueda, 157, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 17:30

Artista: Crispeace Tribal band

Prezzo: 0.00

