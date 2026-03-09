Mercoledì 11 marzo a partire dalle 18,30 si terrà presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo, la presentazione del libro “Geco coda di foglia” di Vincenzo Tumminello illustrato da Antonio Curcio.

Un circo metafisico diretto da Vincenzo Tumminello, un contrabbasso irrequieto suonato dal maestro Sergio Serradifalco e una chitarra anarchica solleticata dall’artista poliedrico Alfio Ferlito affrontano in maniera delirante una serie scabrosa di faccende esistenziali.

Una performance disorientante costruita per stimolare la riflessione in una società satura di comunicazione prevedibile, superflua, martellante. Un pretesto per affrontare delicate tematiche sociali e chiedersi se sia possibile svelare il sentiero autentico che conduce all’autodeterminazione.





Luogo: Bar Pickwick, via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 18:30

Artista: Vincenzo Tumminello

Prezzo: 0.00

