Iniziativa partenariato industriale Sicindustria

Numeri record per Connext Sicilia, il più importante evento di partenariato industriale organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi.

Grande partecipazione oggi alle Terrazze di Mondello per una giornata all’insegna del business: 450 imprese, 1300 visitatori, 600 B2B, 12 workshop e oltre 20 grandi aziende nazionali aderenti a Confindustria Servizi presenti per incontri d’affari (Edenred; Tecno Srl; Tim; Unipolsai; Trenitalia; B Rent; Nexi; Innolva; Maxfoneitalia; Alitalia; Coface; Day; Orienta; Allianz; Cribis; Poste Italiane; Previndustria; Europcar; American Express; Cerved; Eni; Errebian). A tagliare il nastro, il vicepresidente di Confindustria con la delega all’Organizzazione, Antonella Mansi, insieme con il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese. Per Sicindustria è “un successo che si ripete a riprova della voglia di fare impresa che caratterizza il tessuto produttivo siciliano. Eventi analoghi sono stati organizzati già negli anni scorsi (l’ultimo, B2Sicily il 3 ottobre 2018) e, ogni volta, i numeri hanno superato le aspettative”.

Aziende grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al sistema, hanno partecipato all’evento nell’ambito espositivo di quattro driver tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health(energia e ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma, cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda). Un programma fitto diviso in tre macro aree: la prima dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le aziende hanno esposto i propri prodotti, servizi o materiali informativi; la seconda dedicata ai B2B, cioè agli incontri di business tra un’impresa e un’altra, programmati grazie al marketplace online di Confindustria nel quale le aziende resteranno iscritte fino alla fine dell’anno, in vista di Connext 2020; la terza destinata agli approfondimenti, in cui si sono susseguiti 12 workshop sui principali temi di interesse delle imprese.

Spazio anche al Punto impresa digitale della Camera di Commercio Palermo-Enna. In occasione di Connext Sicilia e verso Connext2020 sono stati chiusi accordi di comarketing con Retimpresa, anima, Assafrica e Mediterraneo.