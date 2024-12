Fino al 6 gennaio

Oggi, alle ore 17:30, è stata inaugurata la IV edizione del Presepe Vivente di Partanna Mondello alla presenza dell’assessore alle Attività Produttive, Edy Tamajo. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Artistico Giovanni Paolo II e dalla parrocchia Santa Maria degli Angeli, “rappresenta un’importante occasione per riscoprire tradizioni e valori del Natale”.

Nel corso della cerimonia, l’assessore Tamajo ha dichiarato: “Da semplice cittadino di questa borgata, sono profondamente emozionato nel vedere la partecipazione e l’impegno della comunità. Questo presepe è un simbolo di unione e di identità culturale che rende omaggio alle nostre radici e rafforza i valori di solidarietà e appartenenza”.











L’evento propone un percorso emozionante tra scene di vita quotidiana e momenti sacri, offrendo un’esperienza autentica che coinvolge grandi e piccoli.

Tamajo ha aggiunto: “L’iniziativa dimostra come il lavoro di squadra e la collaborazione tra istituzioni e cittadini possano trasformarsi in opportunità di crescita culturale e sociale. Invito tutti a visitare il presepe per condividere questo momento speciale”.

Le rappresentazioni continueranno fino al 6 gennaio, accogliendo visitatori e fedeli per celebrare insieme lo spirito natalizio.