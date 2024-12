“Intorno al Presepe, metafora del mondo agricolo”: è questo l’elemento ispiratore e il filo conduttore della Mostra dei Presepi di quest’anno che, organizzata come le precedenti dodici edizioni dalla Associazione culturale “Così, per… passione!”, verrà inaugurata venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 18:15, a Terrasini, nel salone del civico n. 28 di via Giuseppe Di Stefano, presenti il sindaco Giosuè Maniaci, mons. Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale, i tre parroci locali e i tre parroci locali Renzo Cannella, Pino Ingrao, Davide Rasa ed autorità varie. La Mostra, attuata con il patrocinio del Comune di Terrasini, in collaborazione con la Proloco di Terrasini e in gemellaggio con l’Associazione “Presepiando” di Termini Imerese, rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2025.

Il progetto più ampio

E’ programmata nell’ambito di un più ampio progetto dal titolo e sottotitolo “Con e nel creato” – “Natale 2024. Intorno al Presepe, metafora del mondo agricolo” che comprende le attività della Associazione culturale “Così, per… passione!” per il periodo delle Festività Natalizie 2024/2025, fino al prossimo 8 gennaio.

Un progetto, una iniziativa che, nella sua interezza, è finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.

Messaggio e simbologia

Il messaggio che la Mostra intende consegnare ai partecipanti e ai visitatori è quello stesso che è insito nella simbologia del Presepe in sé: non solo come espressione della volontà di non abbandonare radici e tradizioni fortemente sentite dalla Comunità, come testimonianza di capacità e maestria creative ed artistiche ed artigianali, ma anche, soprattutto anzi, per il significato di cui è carico nella rappresentazione degli svariati contesti paesaggistico-ambientali, nelle scenografie che lo compongono, nei personaggi che (ri)vivono in esso (i “pastura”, i “pasturieddi”). Un insieme che racconta e tende a valorizzare il mondo agricolo, dell’agroalimentare e della selvicoltura, la realtà della vita e dei lavori di tutti i giorni, dei prodotti agricoli, che ricorda il legame con la terra, che raffigura la multiforme dimensione del Creato. Un insieme che, proprio nel periodo in cui si dà inizio al Giubileo 2025, che, da evento per sua natura universale, non ha solo una dimensione religioso-spirituale, è vissuto quale inno alla autenticità e alla bellezza del creato, all’ecologia, alla tutela e al rispetto dell’ambiente e del clima!

Sono previsti momenti musicali-canori con The Sisters, Livia Cintioli, Direttore Musicale

Seguirà uno “show cooking” o “cooking demo” con degustazioni di prodotti enogastronomici e dolci tipici siciliani realizzato e presentato da Euroform.

