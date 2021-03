la donna ha riportato un trauma contusivo

Dirigente scolastica dell’istituto Calderone di Carini aggredita dalla madre di un’alunna

La discussione nata per un rimprovero rivolto da una insegnante alla figlia

La donna aggredita ha riportato un trauma contusivo

La solidarietà della Flc Cgil di Palermo

La Flc Cgil di Palermo esprime la propria vicinanza e solidarietà, anche a nome di tutti i dirigenti scolastici iscritti all’organizzazione, alla dirigente scolastica dell’Ic Calderone di Carini, Claudia Notaro, e a tutta la comunità scolastica per la violenta aggressione subita ieri.

I fatti

A fine lezioni, poco dopo le 13, la mamma di una alunna aveva chiesto spiegazioni in merito a un rimprovero rivolto da una professoressa alla figlia. Ne è nato un alterco con urla, spintoni, banchi spostati. E la dirigente, intervenuta per sedare gli animi, è stata colpita con violenza riportando un trauma contusivo, refertato dopo il trasporto in ambulanza al pronto soccorso.

Combattere la violenza proprio a partire dalle scuole

“La violenza non deve mai essere ammessa nei contesti di una società civile e non può trovare spazio all’interno delle istituzioni scolastiche, che sono i lunghi per antonomasia della crescita e della formazione civile e culturale dei cittadini del domani – dichiara il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino- La violenza e l’ignoranza si combattono con l’educazione e la formazione continua: è questa la nostra missione, è questa la speranza di un futuro migliore”.

In passato episodi analoghi

Non è la prima volta che nel mondo scolastico si verificano aggressioni. Solo per fare un esempio, nell’ottobre 2019 a Palermo, un docente è stato schiaffeggiato dalla madre di una alunna. E’ successo alla scuola media Borgese di piazza Contardo Ferrini, a Pallavicino, dove le volanti sono intervenute su segnalazione del personale scolastico. Secondo una prima ricostruzione a scatenare l’aggressione sarebbe stato l’invito fatto dal docente a una sua studentessa tredicenne a non interrompere la lezione e a non uscire dall’aula senza autorizzazione. Un “invito” che la giovane, con il suo comportamento, avrebbe declinato più volte.

Per riportarla al suo posto il professore di storia e geografia, l’avrebbe presa sotto braccio per accompagnarla dal corridoio fino al banco. A quel punto la ragazza sarebbe uscita urlando dalla classe per telefonare alla madre: “Mi ha messo le mani addosso, vieni subito”.

La madre della studentessa, scortata dalla nonna, era arrivata di gran corsa alla scuola media Borgese. Quindi aveva superato la sicurezza, dirigendosi nell’aula e senza chiedere conto e ragione al docente l’avrebbe schiaffeggiato con violenza. I colleghi e il personale Ata, avendo capito la situazione, avevano subito contattato il 113 cercando nel frattempo di riportare la calma.