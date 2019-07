Bloccato dai finanzieri di Palermo

In cambio di un nulla osta per il passaggio di una struttura diagnostica a un altro consorzio sanitario avrebbe chiesto e incassato 79 mila euro.

Il passaggio dell’assegno è avvenuto in un bar di Palermo sotto gli occhi di due agenti della Guardia di finanza che hanno sequestrato titolo e documenti e fermato Nicolò Ippolito, 65 anni, presidente del Gdm, uno dei più grandi consorzi siciliani di laboratori di analisi. E’ accusato di estorsione.

Il gip ha convalidato l’arresto, ma non ha adottato alcuna misura cautelare per cui Ippolito è tornato in libertà.

L’intervento dei militari è stato preceduto da contatti per il rilascio del nulla osta: è un documento che va presentato alla Regione perché venga dato via libera alla proprietà di un laboratorio di passare da un consorzio a un altro.

Proprio questa operazione, per la quale non è previsto il pagamento di denaro, intendeva promuovere la società Karol spa che aveva acquistato un centro di analisi a Caltavuturo, un paese delle Madonie, e intendeva sganciarsi dal consorzio rappresentato da Ippolito.

Per rilasciare il nulla osta Ippolito avrebbe chiesto 79 mila euro (l’assegno è stato sequestrato dal gip) che gli sarebbero stati consegnati dal presidente della Karol, Marco Zummo, aderente all’associazione Sos impresa. Lo stesso Zummo aveva avvertito la Guardia di finanza. “La sua denuncia – dice il presidente di Sos impresa, Nino Tilotta – fa luce sul mondo della sanità siciliana in cui fatti di questa gravità sono resi possibili anche grazie a una normativa regionale farraginosa e di dubbia legittimità”. .

Secondo quanto ricostruito dai finanzieri la vittima si era rivolta alla Guardia di Finanza dopo che la società da lui rappresentata aveva rilevato nel dicembre del 2018 un laboratorio di analisi operante in Caltavuturo (PA), originariamente aggregato al consorzio dell’estorsore.

Quest’ultimo aveva negato il rilascio del previsto “nulla osta” alla fuoriuscita del laboratorio e al suo subentro nel nuovo soggetto giuridico.

Tale assenso è previsto dalla normativa regionale per il corretto funzionamento del sistema laboratoristico regionale, soprattutto allo scopo di individuare il budget assegnato a ciascun consorziato che transita presso altro soggetto, nonché per favorire l’aggregazione dei piccoli laboratori (non in grado di svolgere almeno 200.000 prestazioni in tre annualità) in organismi più strutturati.

In tal modo si migliorano le prestazioni e si consente alla P.A. di interagire con un unico soggetto, scoraggiando una inefficace frammentazione. Infatti, la fuoriuscita di un soggetto potrebbe incidere sulla produttività del consorzio di provenienza, di qui l’interesse a monitorare i passaggi da un ente aggregatore all’altro. Tuttavia tale forma di assenso non prevede la corresponsione di alcunché e pertanto del tutto indebita è risultata la pretesa avanzata.

Nel corso delle indagini, svolte anche ricorrendo a intercettazioni di comunicazioni telefoniche ed ambientali, è emerso che l’arrestato, operando all’insaputa degli altri membri del consiglio di amministrazione, mediante continue e reiterate minacce più o meno esplicite, ha costretto la vittima a corrispondere indebitamente la somma di euro 56.000 procurandosi così un vantaggio ingiusto, con pari danno per la persona offesa.

In assenza del nulla osta e della determinazione del budget, il laboratorio di Caltavuturo, ormai entrato a far parte del nuovo consorzio, non può ricevere i previsti finanziamenti da parte dell’Asp, con conseguente insostenibilità dell’iniziativa imprenditoriale e il concreto rischio, come rappresentato anche dal sindaco di Caltavuturo, di rendere difficoltosa la fruizione di un importante servizio per i cittadini dei Comuni di Caltavuturo, Sclafani Bagni e Scillato, trattandosi dell’unico centro di prelievo in una zona montana svantaggiata.

L’estorsore ha dapprima cercato di farsi assegnare una quota del budget del laboratorio uscente, poi ha minacciato di rilasciare il nulla osta soltanto dal 1° gennaio 2020 e, infine, ha mascherato come ristoro di un danno patito il profitto dell’indebita costrizione svolta nei confronti della persona offesa.