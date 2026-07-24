A Castello Utveggio è tutto pronto per accogliere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel pomeriggio alle 18 sarà in visita ufficiale in questo luogo iconico della città di Palermo. A riceverlo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Il battesimo ufficiale della nuova vita

Un momento inaugurale della nuova vita del complesso architettonico di stile neogotico siciliano o tardo-liberty, edificato tra il 1928 e il 1933 sul primo pizzo del promontorio di Monte Pellegrino. Riaperto al pubblico con le visite guidate lo scorso mese di dicembre dopo accurati lavori di rifunzionalizzazione finanziati dalla Presidenza della Regione Siciliana, Castello Utveggio si prepara a diventare un centro congressi internazionale, nel rispetto della vocazione euromediterranea che questo luogo ha sempre avuto.

“Siamo onorati – afferma il presidente Schifani – che il Capo dello Stato, palermitano, visiti questo bene monumentale riconsegnato al territorio dopo un triste periodo di abbandono e di scelte sbagliate. L’entusiasmo dimostrato da cittadini e turisti che in questi mesi hanno partecipato numerosissimi alle visite guidate conferma il fascino di questo simbolo del panorama urbano e il desiderio di riappropriarsi di una struttura con una enorme potenzialità culturale e turistica”.

Cosa prevede l’evento

Il presidente Mattarella parteciperà a un incontro nella sala conferenze del piano terra, coordinato dalla giornalista Elvira Terranova. Il programma prevede gli interventi istituzionali della soprintendente dei Beni culturali di Palermo Selima Giuliano, che racconterà la storia di Castello Utveggio, e del governatore Renato Schifani, che annuncerà il progetto della Regione per il prossimo futuro di questo edificio. Il pomeriggio sarà arricchito da un momento musicale offerto dall’Orchestra sinfonica siciliana, diretta da Francesco Di Mauro.

L’intera cerimonia potrà essere seguita in diretta Facebook sulla pagina della Regione Siciliana, a partire dalle 17,45.

Varchi: “Restituito alla città uno dei suoi gioielli più belli”

“Castello Utveggio e Monte Pellegrino sono due luoghi simbolo di Palermo, parte integrante della sua identità e della sua storia. La riapertura del Castello alle visite guidate, insieme alla realizzazione di un moderno e attrezzato centro congressi, rappresenta un importante successo del governo regionale guidato da Renato Schifani, che ha il grande merito di aver restituito alla città uno dei suoi gioielli” ha detto il parlamentare di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, in vista dell’inaugurazione del Castello oggi pomeriggio alla presenza del Presidente Mattarella.

“Nella Palermo del futuro che immagino, anche Monte Pellegrino dovrà essere sempre più accessibile e pienamente fruibile da cittadini, turisti e da quanti vorranno godere del “promontorio più bello del mondo”, come lo definì Goethe. La presenza del Presidente della Repubblica, che accogliamo sempre con grande gioia a Palermo, conferma il valore e il prestigio di un’inaugurazione che segna un momento significativo per la città”, ha concluso Varchi.