Prestigiacomo, Minardo, Pagano, ecco i nomi dei partiti per il dopo Musumeci

Manlio Viola di

08/08/2022

Una donna di Forza Italia o un uomo della Lega. La prima sarebbe Stefania Prestigiacomo, il secondo Nino Minardo oppure, se il segretario del Carroccio in Sicilia dovesse decidere di proseguire l’esperienza con la deputazione a Roma, Alessandro Pagano.

Le alternative a Nello Musumeci

Sono le alternative a Nello Musumeci offerte dagli alleati a Fratelli d’Italia durante il vertice della coalizione di centrodestra tenuto in un grande e storico hotel di Palermo oggi pomeriggio. Un vertice, per la prima volta, partecipato da tutti con una doppia delegazione di tutti i partiti che compongono la coalizione.

I presenti

Al vertice di maggioranza erano presenti due delegati per partito, tranne Forza Italia e Dc che si sono presentati con un solo uomo. Presenti, dunque, Decio Terrana e Toto Cordaro per l’Udc, Pippo Fallica e Anastasio Carrà per la Lega, i due coordinatori per la Sicilia orientale e occidentale di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese e Giampiero Cannella, Gianfranco Miccichè per Forza Italia, Massimo Dell’Utri e Antonello Antinoro per NcI, Totò Cuffaro per la Dc Nuova, Roberto Di Mauro e Fabio Mancuso per gli autonomisti.

Forza Italia rivendica il diritto di esprimere il candidato

Gli azzurri si sono fatti precedere da un documento ufficiale inviato anche alla stampa nel quale rivendicano il diritto ad esprimere loro il candidato ma mettono comunque al centro di tutto l’unità della coalizione “La forza del centrodestra è l’unità. Ed è proprio dalla percezione che i cittadini hanno della nostra coalizione che ogni partito, con propri principi e valori fondanti, trae maggiore forza. Disperdere questo patrimonio di identità significherebbe fare tornare indietro le lancette dell’orologio, commettendo gli stessi errori del passato che hanno spalancato le porte al governo Crocetta. Il peggior governo regionale della storia della nostra Isola” si legge nel documento diffuso dagli azzurri.

La Lega propone i suoi nomi

Ma la lega non resta a guardare “La nostra proposta non può che partire dall’indicazione del nostro segretario regionale Nino Minardo, il quale sta però valutando, insieme al partito, se proseguire nell’impegno politico a Roma” hanno detto al tavolo i rappresentanti di Prima l’Italia.

Nel caso in cui Minardo dovesse continuare nel suo impegno a Roma, il partito di Salvini indicherebbe quale proposta di candidatura quella di Alessandro Pagano, attuale vice capogruppo alla Camera dei deputati.

Fissate le scadenze delle candidature

La discussione, adesso, si incentra sul chi e non più soltanto sul no a Musumeci. Intanto oggi è stato emanato il decreto di indizione dei comizi elettorali che sarà in Gazzetta ufficiale giovedì 11 agosto fissando il termine ultimo per la presentazione delle candidatura, liste comprese, al 25 agosto