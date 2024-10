Importo medio erogato 12.245 euro

Kiron Partner in Sicilia ha intermediato il 6% della produzione nazionale con una crescita rispetto al 2022 del 63%, ed un ulteriore incremento (80%) già osservato nel primo semestre del 2024. Da un’analisi sui dati provinciali emerge che il 52% dei prestiti sono stati intermediati nella provincia di Catania, il 18% nella provincia di Messina, il 15% nella provincia di Palermo.

I dati provincia per provincia

Importo medio e durata dei finanziamenti

Il ticket medio dei prestiti erogati è stato pari 12.245 € (10.667 € a Palermo e 11.967 € a Catania). Il dato è in linea con il valore Kiron registrato a livello nazionale (12.494 €) e più alto rispetto al dato di mercato (8.936 €). In linea con i dati Kiron nazionali si osserva un incremento nella durata media del piano di ammortamento che si allunga passando da 64,6 mesi nel 2022 a 73,6 mesi nel 2023. Uno sguardo alla provenienza geografica dei clienti in quest’area evidenzia che il 96% di loro è di nazionalità italiana (contro il 71,5% del dato nazionale), appena il 4% è di nazionalità europea o extra-europea.

La segmentazione dei clienti

Da un’analisi sulle variabili sociodemografiche si osserva che l’età media è di 48,2 anni alla richiesta con un sostanziale equilibrio tra le diverse fascia (seppur con una prevalenza della fascia tra i 35 ed i 54 anni). Peculiare il dato a Palermo, dove invece l’accesso al credito sembra favorire la fascia più giovane della popolazione (18-35 anni). Il 73% dei richiedenti è di genere maschile.

La professione svolta dai contraenti

Per quanto concerne la professione svolta il 70% dei clienti sono dipendenti del settore pubblico o privato, il 6% svolge un lavoro autonomo o libero professionale, il 17% è in pensione mentre il 7% svolge un lavoro atipico (a tempo determinato con contratto stagionale, avventizio oppure di apprendistato). La percentuale di contratti a termine è molto superiore alla media nazionale (3%) e coerente con il tessuto socio-demografico dove sono presenti molti contratti legati ad agricoltura e turismo.