LE PREVISIONI NELL'ISOLA

La giornata di domani, sabato 10 aprile, sarà prevalentemente serena in Sicilia. In quasi tutte le città, infatti, splenderà il sole anche se ad est dell’Isola e quindi a Catania, Messina e Siracusa, sono previste nubi sparse. Scarsa, comunque, la possibilità di piogge. Tranne che a Trapani, dove sono previste folate di 40km/h, i venti soffieranno in modo moderato nel resto della Sicilia.

Le temperature sono stabili. Le minime vanno da -2 di Enna alle 9 di Palermo mentre le temperature massime partono dai 14 gradi previsti ad Enna ai 18 del capoluogo siciliano. Continua, dunque, la situazione di primavera leggermente timida.

Nel resto d’Italia

Nord: graduale aumento della nuvolosità su tutte le regioni con precipitazioni intense che dal Nordovest raggiungeranno il Nordest entro sera. Neve a 1400 metri circa. Venti meridionali. Centro: tempo in peggioramento sulla Toscana con piogge via via più diffuse. Piovaschi interesseranno alta Umbria e Marche settentrionali in serata. Sul resto delle regioni nubi in aumento. Sud: la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo su tutte le regioni. Venti deboli meridionali.

Domenica 11 aprile

Nord: la giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto e precipitazioni diffuse su quasi tutte le regioni, meno in Emilia Romagna centro-orientale e coste del Friuli. Venti di Scirocco. Centro: tempo piovoso su Toscana, alto Lazio, Umbria e Marche. Le precipitazioni saranno più moderate in Toscana. Altrove, piovaschi intermittenti. Sud: la giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o coperto sui rilievi campani e sul Gargano. Nubi sparse interesseranno la Sicilia e un cielo sereno o poco nuvoloso altrove.