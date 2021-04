LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Temperature stabili previste domani, 8 aprile in Sicilia con una giornata che si presenta ancora non pienamente primaverile anche se, generalmente, non sono attese precipitazioni. Moderati i venti in tutte le province. Nubi più sparse a Trapani con previsioni di poco nuvoloso su Palermo, Agrigento, Caltanissetta mentre sul resto delle città splenderà il sole.

Le temperature minime vanno dal freddo -4 di Enna ai nove di Trapani. Le massime previste si attestano tra i 16 gradi un po’ ovunque con una punta di 17 a Siracusa. A mezzogiorno la città più fredda nell’Isola rimarrà Enna con una massima di 13 gradi.

Nel resto d’Italia

Al Nord: la pressione comincia a diminuire. La giornata sarà caratterizzata da un cielo con nubi sparse al Nordovest e sul Friuli Venezia Giulia e poco nuvoloso sul resto delle regioni. Al Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con qualche nube in più soltanto sulla Sardegna meridionale, altrove sarà sereno.

Al Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalentemente sereno su tutte le regioni.

Per sabato

Le previsioni per sabato 10 aprile. Al Nord: Graduale aumento della nuvolosità su tutte le regioni con precipitazioni intense che dal Nordovest raggiungeranno il Nordest entro sera. Neve a 1400 metri circa. Venti meridionali. Al Centro: Tempo in peggioramento sulla Toscana con piogge via via più diffuse. Piovaschi interesseranno alta Umbria e Marche settentrionali in serata. Sul resto delle regioni nubi in aumento. Al Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo su tutte le regioni. Venti deboli meridionali.