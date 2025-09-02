Trappeto, 27 settembre 2025 – Le associazioni Sicilia Terra Mia APS ASD (responsabile Alessio Adinolfi) e Commando Dragoni (responsabile Andrea Colletti), con il patrocinio gratuito del Comune di Trappeto, sono liete di annunciare un evento speciale che si terrà il prossimo 27 settembre presso il Campo Sportivo S. Militello. L’iniziativa ha un triplice scopo.





1. Avvicinamento al Softair

Luogo: Campo Sportivo di Trappeto, TRAPPETO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 12:00

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.