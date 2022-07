Si va avanti, sia pure fra le polemiche, per le presidenziali siciliane ovvero le primarie del fronte progressista

Solo 36mila iscritti ma c’è ancora tempo

Sono circa 36mila al momento le persone che si sono registrate in piattaforma per potere partecipare alle Primarie del campo progressista in Sicilia, in programma sabato, per la scelta del candidato o della candidata alla presidenza della Regione siciliana: in corsa ci sono Claudio Fava per Centopassi, Barbara Floridia per il M5s e Caterina Chinnici per il Pd. Il termine per potersi registrare scade oggi alle 23,59. Si voterà il 23, ovvero dopodomani, sabato, on line e nei gazebo allestiti in alcune piazze della Sicilia.

Un voto fra le polemiche

Mentre dal fronte riformista sia Azione che Italia Viva chiedono di annullare la consultazione, dall’interno della coalizione, e in particolare dall’ala sinistra, Claudio fava questa mattina ha attaccato gli alleati contestando ai 5 stelle la crisi romana e al pd l’allargamento possibile agli autonomisti

Floridia, Crisi non incide su Primare

Secondo la candidato 5 stelle, però, la crisi a Roma non incide sulle primarie nonostante si voti ormai per una coalizione andata in frantumi “La situazione a Roma è delicata e la seguo con apprensione ma non ha influito e non influirà, sul percorso democratico che abbiamo intrapreso in Sicilia per la scelta del candidato Presidente della Regione Siciliana per il campo progressista” scrive, su Facebook, la candidata che si trova a casa con Covid19, contagio a causa del quale sono saltati gli ultimi due confronti.

“Abbiamo costruito un percorso negli anni – aggiunge – che ci permette di restare ancorati a un progetto comune e io sarò sempre garante e custode di questo prezioso cammino comune. Il nostro vero obiettivo è sconfiggere le destre per dare ai cittadini siciliani una sana alternativa di governo, per dare ai cittadini risposte e soluzioni, riferimenti istituzionali attenti ai loro bisogni. Il nostro obiettivo è allontanare l’isola dai fallimenti del governo di Musumeci”.

Poi rassicura sulle sue condizioni di salute

“Finalmente oggi sto un po’ meglio – sottolinea Barbara Floridia – ma non mi sono ancora ripresa del tutto dagli effetti pesanti del Covid. Per questa ragione, e solo per questa ragione, abbiamo annullato gli ultimi due incontri pubblici fra Claudio, Caterina e me. Anche quelli previsto per oggi. Mi scuso con i miei alleati e li ringrazio per gli interessanti momenti di confronto che in queste tre settimane abbiamo condiviso”

Cancelleri contro Fava

Replica piccato, invece, il sottosegretario Giancarlo Cancelleri “Le parole di Claudio Fava mi sembrano il disegno di una persona che sta facendo i capricci solo per poi poter avere la scusa e dire ‘io me ne vado e mi candido lo stesso” scrive su Facebook, il sottosegretario alle Infrastrutture ed esponente del Ms5.

“E’ un continuo attacco a tutto e a tutti – aggiunge – e in questo atteggiamento non c’è nulla di propositivo. Così non può funzionare, non è attaccando che si costruisce una coalizione. Ve lo dico io, Fava sta solo mettendo le mani avanti, fa così solo per poter dire ‘io ve l’avevo detto, me ne vado e mi candido da solo”.

Si va avanti

“Con il PD in Sicilia c’è la massima sintonia e la ferrea determinazione a portare a compimento il percorso delle Presidenziali. Suscitano però grande perplessità le dichiarazioni del vicesegretario PD nazionale Provenzano che in un post su Facebook ha sottolineato l’irresponsabilità del M5S, accusandolo, assieme a Fi e Lega, persino di viltà. Al PD nazionale pertanto chiediamo chiarezza sull’alleanza in Sicilia: ci dica ora se vuole proseguire il comune cammino e non aspetti il verdetto delle primarie per pronunciarsi” afferma il referente siciliano del M5S, Nuccio Di Paola.