Corsa alla regione e primarie del centrosinistra: non tutto è deciso. Dopo il tavolo tecnico che ha fissato le regole per lo svolgimento delle consultazioni che serviranno a scegliere il candidato presidente della Regione del fronte progressista, il segretario regionale del Pd manifesta alcuni dubbi

Il post di Barbagallo “punti da smussare e ulteriormente chiarire”

“A proposito di primarie del Centrosinistra… – scrive sui social Anthony Barbagallo – Nel corso della lunga riunione del tavolo tecnico di coalizione, ieri, ha svolto un grande lavoro di sintesi. Si tratta tuttavia di una istruttoria che servirà a prendere la decisione finale, che spetta al tavolo politico che si riunirà in settimana”.

Il tavolo politico cambierà qualcosa

“Sul voto nei gazebo ci sono alcuni punti da smussare e ulteriormente chiarire: chi esce da casa per esprimere la propria scelta deve poterlo fare anche in modo tradizionale. Al tavolo politico individueremo la giusta sintesi finale”.

La preoccupazione dei gazebo

La preoccupazione espressa solo fra le righe da Barbagallo riguarda soprattutto il voto elettronico ai gazebo. Non tutti gli elettori del Pd, infatti, sono attrezzati tecnologicamente per un simile passo avanti e in tanti, soprattutto i meno giovani, potrebbero voler votare col metodo tradizionale e questi elettori non vanno trascurati. ma questo significa rimettere in piedi il sistema degli scrutinatori.

Cosa ha deciso il tavolo tecnico

Oltre a indicare le date (candidatura fra il 23 e il 28 giugno, voto il 23 luglio) il tavolo tecnico aveva redatto un regolamento che introduce un’innovazione tecnica importante per le operazioni di voto, che si terranno in via telematica, con la possibilità per gli elettori di registrarsi e scegliere se votare direttamente sulla piattaforma selezionata o al gazebo, ma sempre in modalità elettronica.

Infatti, anche la costituzione di 30 gazebo su tutto il territorio della regione che consentiranno agli elettori di poter votare, sempre in forma telematica, tramite un sistema elettronico presente all’interno del gazebo.

Proprio quest’ultimo passaggio del documento finale del tavolo tecnico non convince Barbagallo