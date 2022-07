La Sicilia ha partecipato e adesso lavorare tutti insieme per battere il centrodestra. E’ quello che dicono, in sostanza, i due candidati sconfitti delle primarie del campo progressista: Barbara Floridia del Movimento 5 stelle e Claudio Fava de I cento passi

Floridia commenta sui social

“Si è messo di mezzo anche il Covid ma il risultato ottenuto è stato importante. Con più di 10 mila preferenze sono arrivata seconda alle primarie del campo progressista siciliano. I miei più sinceri complimenti a Caterina Chinnici che vince queste primarie, e un grande abbraccio a Claudio Fava che si classifica terzo. È stata una sfida interessante e nuova”.

Analisi del voto rinviate ma grande partecipazione

“Ci sarà tempo di analizzare i dati e capire cosa ha funzionato e cosa no, ma al momento l’unica cosa che mi sento di dire è GRAZIE! Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto. Grazie a chi mi ha supportato in questi giorni. Grazie a Giuseppe Conte per aver puntato su di me. Grazie a Nuccio Di Paola che non mi ha lasciata mai sola e grazie di cuore a tutti i portavoce e alla comunità del MoVimento 5 Stelle per avere contribuito ad ottenere questo risultato.

Grazie a tutti i siciliani che mi hanno votata. Un dato è evidente con i 10.317 voti che ho preso, il Movimento in Sicilia c’è e partecipa. Continuerò sempre a lavorare con onestà e rigore affinché questo amore non venga disperso.

Si dice che non c’è sconfitta dove c’è stato il massimo impegno. Bene, posso dire a testa alta che ho dato il massimo. Domani inizia una nuova sfida”.

Claudio Fava “Daremo una mano contro la destra”

“Complimenti e auguri a Caterina Chinnici. Rivendico di avere individuato nelle primarie lo strumento per sottrarre queste decisioni a un salottino romano per restituirle ai siciliani” dice, invece, il deputato regionale Claudio Fava che è arrivato terzo, dopo Chinnici e Floridia.

“Daremo una mano a sfidare questa Destra a patto che non ci sia il tentativo di costruire ponti strategici per aprire a pezzi di questo centrodestra. Si sta dentro questo quadro se questo è un quadro coerente condiviso con una direzione di marcia precisa: no contaminazioni e allargamenti verso quanto di più opaco e antico esiste nella storia politica siciliana – ha aggiunto – saremo dentro questa battaglia se non c’è il tentativo di un trasversalismo malato”.

Rivolgendosi ai suoi supporter che ha ringraziato per “il lavoro straordinario svolto senza mezzi” ha detto: “Proporrò un assemblea aperta a tutti quelli che vorranno partecipare che vorranno capire che percorso e esito dare a

questa straordinaria partecipazione. Il nostro obiettivo è di mandare all’opposizione questo centrodestra e tutti i loro amici e compagni di avventura sottogoverno cordata”