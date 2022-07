SKYVOTE SMENTISCE LE SEGNALAZIONI DI DISAGI

Corsa alla presidenza della Regione, chiuso il voto per le primarie del campo progressista che ha visto contrapposti tre candidati: Caterina Chinnici (Pd), Claudio Fava (Centopassi) e Barbara Floridia (M5S).

Caterina Chinnici vince le primarie

Il dato definitivo dei voti online vede vincente Caterina Chinnici con 13.519 seguita dal candidato 5stelle Barbara Floridia con 10.068. Chiude Claudio Fava con 6977.

All’appello mancano ancora i voti dei Gazebo che sono in totale circa 1400 e dunque non possono modificare il risultato visto che la differenza fra primo e secondo supera il doppio dei voti ancora mancanti

Ha votato il 77% degli iscritti

Alle ore 22 hanno votato 30.640 persone (77%). Gli iscritti in totale sono 43020. Il voto, on line e ai gazebo, è chiuso.

Il dato è riferito ai votanti on line. Si attende l’integrazione del dato proveniente dai 32 gazebo allestiti in varie parti della Sicilia.

Regolare il voto online secondo SkyVote

Secondo SkyVote le operazioni si sono svolte in modo regolare e dalla piattaforma smentiscono l’attendibilità delle segnalazioni di utenti che hanno avuto difficoltà e forniscono un dato in base al quale solo il 2% dei votanti ha richiesto assistenza e le richieste sono state gestite in via ordinaria senza difficoltà

Dove si è votato a Palermo, Catania e Messina

Nel Palermitano i gazebo dove si è potuto votare si trovavano a Palermo città in via Magliocco accanto ai portici, a Bagheria in piazzetta Butifar, a Carini al chiostro dei carmelitani, a Corleone in via Valenti e a Termini Imerese in piazza Duomo. Punti voto nel catanese invece a Catania in piazza Stesicoro, ad Acireale in piazza Indirizzo, a Paternò in via Baratta, a Misterbianco in piazza Mazzini, a Caltagirone in piazza Bellini e a Pedara Etnea in piazza Don Bosco. Nel Messinese al voto in piazza Cairoli a Messina, nella piazza del parco urbano a Barcellona Pozzo di Gotto, in piazza Matteotti a Capo d’Orlando, e a Santa Teresa Riva al Palazzo della Cultura.

Gli altri punti voto

Ad Agrigento si è votato in viale della Vittoria, a Sciacca in piazzetta Matteotti, a Canicattì in viale della Vittoria, a Licata in corso Vittorio Emanuele, a Caltanissetta in corso Vittorio Emanuele, a Gela in via Europa, a Ragusa in piazza San Giovanni, a Modica a Largo Innocenzo Pluchino, a Vittoria in piazza Cavour, a Siracusa in piazza Leonardo Da Vinci, ad Augusta in via Garibaldi, a Noto al largo Pantheon, a Trapani al piazzale Ilio, a Marsala a Villa Cavallotti, a Mazara del Vallo in piazza Plebiscito e ad Alcamo in via Foscolo alla Cittadella dei giovani.