si vota online e in 32 gazebo sparsi per l'isola

Dalle 8 in Sicilia si vota per le primarie del campo progressista per la scelta del candidato alla presidenza della Regione siciliana. In lizza Caterina Chinnici del Pd, Claudio Fava dei Centopassi, Barbara Floridia del M5s.

42.205 persone registrate

Sono 42.205 le persone che si sono registrate nella piattaforma per votare alle primarie.

Si vota fino alle 22, allestiti 32 gazebo

Si può votare fino alle 22 on line. Il voto è previsto anche in 32 gazebo sparsi in diversi comuni e nei capoluoghi. Per votare nei gazebo comunque, è necessario essersi registrati online entro la mezzanotte del 21 luglio.

Dove votare a Palermo, Catania e Messina

Ecco dove sono state allestite le sezioni: nel Palermitano si trovano a Palermo città in via Magliocco accanto ai portici, a Bagheria in piazzetta Butifar, a Carini al chiostro dei carmelitani, a Corleone in via Valenti e a Termini Imerese in piazza Duomo. Punti voto nel catanese invece a Catania in piazza Stesicoro, ad Acireale in piazza Indirizzo, a Paternò in via Baratta, a Misterbianco in piazza Mazzini, a Caltagirone in piazza Bellini e a Pedara Etnea in piazza Don Bosco. Nel Messinese al voto in piazza Cairoli a Messina, nella piazza del parco urbano a Barcellona Pozzo di Gotto, in piazza Matteotti a Capo d’Orlando, e a Santa Teresa Riva al palazzo della Cultura.

Gli altri punti voto

Ad Agrigento si può votare in viale della Vittoria, a Sciacca in piazzetta Matteotti, a Canicattì in viale della Vittoria, a Licata in corso Vittorio Emanuele, a Caltanissetta in corso Vittorio Emanuele, a Gela in via Europa, a Ragusa in piazza San Giovanni, a Modica a Largo Innocenzo Pluchino, a Vittoria in piazza Cavour, a Siracusa in piazza Leonardo Da Vinci, ad Augusta in via Garibaldi, a Noto al largo Pantheon, a Trapani al piazzale Ilio, a Marsala a Villa Cavallotti, a Mazara del Vallo in piazza Plebiscito e ad Alcamo in via Foscolo alla Cittadella dei giovani.

Dalle consultazioni verrà fuori il nome del candidato alla presidenza della Regione Siciliana per le elezioni che si svolgeranno in autunno per conto della coalizione progressista formata da centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Sono state primarie precedute da molte polemiche provenienti da una parte del Pd siciliano che ne ha chiesto la sospensione, e alcuni dirigenti del partito hanno spiegato perché non andranno a votare specificando tuttavia “Non siamo ribelli antiprimarie”.