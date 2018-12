“Lunedì per il Pd in Sicilia sarà un nuovo giorno e per i Siciliani una speranza in più di cambiamento. Sarà un nuovo Pd, apriremo porte e finestre alla società civile. Nelle nostre liste, che presenteremo nelle prossime ore e che i cittadini troveranno ai gazebo nella scheda delle Primarie di domenica 16 dicembre, ci saranno tante ragazze e ragazzi, una nuova generazione che ci mette la faccia e che avrà la mission di svecchiare il partito”.

Così su Facebook il senatore del Pd, Davide Faraone che pubblica i simboli delle tre liste a suo sostegno alle Primarie del Pd in Sicilia che si terranno domenica 16 dicembre.

“Correranno nelle tre liste che mi sostengono – continua – e si impegneranno con me a rivoluzionare il Pd. Tre squadre che scenderanno in campo per la Sicilia già dai gazebo e che hanno storie nuove, facce nuove. Tante donne, perché puntiamo ad organismi dirigenti paritari. Potrà succedere che ci saranno più donne che uomini, mai il contrario. Ci saranno tanti under 18, una generazione che abbiamo l’obbligo di chiamare a raccolta per costruire politiche orientate a chi abiterà il futuro”.

“Il vento del cambiamento che vogliamo portare in Sicilia ha bisogno di tutti voi. Domenica ai gazebo – conclude Faraone – c’è bisogno di una grande partecipazione, perché non c’è cambiamento senza partecipazione e non c’è partecipazione senza apertura. E noi vogliamo aprire, aprire, aprire”.