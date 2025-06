Palermo non è solo mare, sole, relax e buon cibo, Palermo è una città ricca di emozioni, culture, tradizioni popolari e passione per il mezzo d’epoca.

La Sicilia è sempre stata terra di motori ruggenti fin dai tempi di Vincenzo Florio con la famosa Targa Florio e il Giro di Sicilia che fin dai primi anni del secolo scorso infiammavano le strade siciliane. La Sicilia ma in particolare Palermo è sempre stata legata al mondo motoristico per la famosa cronoscalata del Monte Pellegrino… Io da palermitano ed abitante dell’Arenella fin da piccolino sentivo le auto che salivano alla volta del Monte e del Santuario di Santa Rosalia… di corsa correvo sul terrazzo per scrutare le auto rumorose che salivano in lontananza.





Ed ecco che arriviamo fino ai giorni nostri. Il Gruppo “Passione… auto e moto d’epoca Palermo” fondato esattamente un anno fa da Padalino V. e Mirto G. con i collaboratori Amatuzzo V. Di Carlo G. e Filizzolo G. in data 06 Luglio 2025 organizzano per il Primo Anniversario della nascita del gruppo “libero” una scalata con i mezzi d’epoca per i tornanti di Monte Pellegrino per rievocare e far rivivere i vecchi momenti di gloria di quelle famose strade.

I mezzi provenienti da tutta la provincia di Palermo si raduneranno alle ore 8 circa presso la piazza antistante lo Stadio delle Palme di Palermo in viale del fante dove avverranno le iscrizioni e la consegna degli attestati. Per le ore 9 i mezzi partiranno alla volta del Monte Pellegrino per raggiungere il famoso Santuario di Santa Rosalia patrona della Città di Palermo.





Ad attenderci ci sarà il Reggente del Santuario di Santa Rosalia don Natale Fiorentino che girerà tutti i mezzi storici per la Benedizione dei mezzi e dei loro occupanti. Salvo imprevisti ed impegni vari potrebbe partecipare anche all’evento l’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Per le ore 11 è prevista la Santa Messa. I mezzi successivamente si sposteranno al belvedere del Monte per una mostra statica, foto di rito e saluti.

Luogo: Santuario Santa Rosalia (Monte Pellegrino), Via Pietro Bonanno , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 08:00

Artista: Padalino V.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.