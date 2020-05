Controlli di polizia, carabinieri e finanzieri

Primo maggio blindato a Palermo. Anche per oggi, come già successo per il ponte di Pasqua e per il 25 aprile sono presenti in città posti di blocco di polizia, carabinieri e guardia di finanza nelle grandi arterie. Numerose pattuglie in giro per la città.

Dall’alto elicotteri e droni per evitare l’esodo nelle seconde case. Traffico per le strade è ridotto. Anche questa mattina le strade sono vuote. Pochi i palermitani in giro. Il piano messo a punto dalla prefettura di Palermo ha fino adesso sconsigliato l’esodo verso le abitazioni di villeggiatura grosso timore in questo ultimo ponte ancora con restrizioni rigide.

A Palermo sono impiegati oltre 1500 uomini. Le vie di entrata e uscita dal capoluogo sono presidiate. Svincoli autostradali e le strade statali sono presidiate dalla polizia stradale. Anche nei comuni il controllo è massimo. I carabinieri e la polizia hanno controllato residence e seconde case in questi giorni. Tutto per scongiurare l’arrivo da Palermo di amici e parenti.

Una procedura che almeno da ieri sera sta dando i risultati sperati. Il piano prevede anche la chiusura della Favorita meta prediletta per le scampagnate del primo maggio e di tutti i negozi tranne edicole e farmacie, bar e ristoranti e pizzerie ma solo per i servizi a domicilio.