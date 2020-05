L’ultimo DPCM del Premier Conte definisce i contorni della famigerata e controversa Fase 2. A far data dal 4 maggio le nuove misure consentiranno la riapertura di alcune attività che vanno ad aggiungersi a quelle già operative in virtù dei precedenti decreti. Ecco la lista aggiornata di chi potrà tornare a lavorare dal 4 maggio, comprese aziende e professioni già operative, e chi invece dovrà ancora attendere (per questi ultimi viene indicata la dicitura “vietate” di fianco al rispettivo codice ateco). Queste disposizioni valgono fino al 17 maggio e sono integrate dalle disposizioni regionali che concedono qualche spazio in pià (vedi qui le disposizioni aggiuntive siciliane)

A) AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso)

01.11.20 Coltivazione di semi oleosi

01.11.30 Coltivazione di legumi da granella

01.11.40 Coltivazione miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

01.12.00 Coltivazione di riso

01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)

01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)

01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero

01.13.40 Coltivazione di patate

01.14.00 Coltivazione di canna da zucchero

01.15.00 Coltivazione di tabacco

01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili

01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria

01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette

01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti

01.21.00 Coltivazione di uva

01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale

01.23.00 Coltivazione di agrumi

01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo

01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio

01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi

01.27.00 Coltivazione di piante per la produzione di bevande

01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche

01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)

01.30.00 Riproduzione delle piante

01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo

01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne

01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini

01.44.00 Allevamento di cammelli e camelidi

01.45.00 Allevamento di ovini e caprini

01.46.00 Allevamento di suini

01.47.00 Allevamento di pollame

01.49.10 Allevamento di conigli

01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia

01.49.30 Apicoltura

01.49.40 Bachicoltura

01.49.90 Allevamento di altri animali nca

01.50.00 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista

01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale

01.62.01 Attività dei maniscalchi

01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)

01.63.00 Attività che seguono la raccolta

01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie

01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina

01.70.00 Caccia, cattura di animali e servizi connessi

02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali

02.20.00 Utilizzo di aree forestali

02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi

02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura

03 PESCA E ACQUACOLTURA

03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi

03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi

03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)

05.10.00 Estrazione di antracite e litantrace

05.20.00 Estrazione di lignite

06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE

06.10.00 Estrazione di petrolio greggio

06.20.00 Estrazione di gas naturale

07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI

07.10.00 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

07.21.00 Estrazione di minerali di uranio e di torio

07.29.00 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

08.11.00 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia

08.12.00 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino

08.91.00 Estrazione di minerali per l’industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

08.92.00 Estrazione di torba

08.93.00 Estrazione di sale

08.99.01 Estrazione di asfalto e bitume naturale

08.99.09 Estrazione di pomice e di altri minerali nca

09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE

09.10.00 Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale

09.90.01 “Attività di supporto all’estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di

pomice”

09.90.09 Attività di supporto all’estrazione di altri minerali nca

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

10 INDUSTRIE ALIMENTARI

10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)

10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)

10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

10.20.00 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera

10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate

10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)

10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria

10.41.20 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria

10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati

10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

10.51.10 Trattamento igienico del latte

10.51.20 Produzione dei derivati del latte

10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.61.10 Molitura del frumento

10.61.20 Molitura di altri cereali

10.61.30 Lavorazione del riso

10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie

10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)

10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20 Produzione di pasticceria fresca

10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.81.00 Produzione di zucchero

10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

10.83.01 Lavorazione del caffè

10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi

10.84.00 Produzione di condimenti e spezie

10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame

10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips

10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi

10.85.04 Produzione di pizza confezionata

10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta

10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari

10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne

10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca

10.91.00 Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento

10.92.00 Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali da compagnia

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali

11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate

11.05.00 Produzione di birra

11.06.00 Produzione di malto

11.07.00 lndustria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

12 INDUSTRIA DEL TABACCO

12.00.00 lndustria del tabacco

13 INDUSTRIE TESSILI

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili

13.20.00 Tessitura

13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia

13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.99.10 Fabbricazione di ricami

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro

14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento

14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate

14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia

14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione

15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

15.20.10 Fabbricazione di calzature

15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

16.10.00 Taglio e piallatura del legno

16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

16.22.00 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia

16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno

16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature

16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili

16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

16.29.40 Laboratori di corniciai

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA

17.11.00 Fabbricazione di pasta-carta

17.12.00 Fabbricazione di carta e cartone

17.21.00 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)

17.22.00 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa

17.23.01 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l’attività di stampa non è la principale caratteristica

17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici

17.24.00 Fabbricazione di carta da parati

17.29.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

18.11.00 Stampa di giornali

18.12.00 Altra stampa

18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

18.14.00 Legatoria e servizi connessi

18.20.00 Riproduzione di supporti registrati

19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO

19.10.01 Fabbricazione di pece e coke di pece

19.10.09 Fabbricazione di altri prodotti di cokeria

19.20.10 Raffinerie di petrolio

19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)

19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento

19.20.40 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale

19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

20.11.00 Fabbricazione di gas industriali

20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti

20.13.01 Fabbricazione di uranio e torio arricchito

20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

20.14.01 Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati

20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca

20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)

20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

20.17.00 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

20.20.00 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l’agricoltura (esclusi i concimi)

20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)

20.41.10 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)

20.41.20 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione

20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi

20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi

20.52.00 Fabbricazione di colle

20.53.00 Fabbricazione di oli essenziali

20.59.10 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico

20.59.20 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali

20.59.30 Trattamento chimico degli acidi grassi

20.59.40 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)

20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale

20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

20.59.70 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici

20.59.90 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca

20.60.00 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI

21.10.00 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

21.20.01 Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo

21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria

22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature

22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca

22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

22.23.01 Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)

22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l’edilizia

22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia

22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature

22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l’ufficio e la scuola in plastica

22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

23.11.00 Fabbricazione di vetro piano

23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo

23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)

23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari

23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

23.51.00 Produzione di cemento

23.52.10 Produzione di calce

23.52.20 Produzione di gesso

23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia

23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia

23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso

23.64.00 Produzione di malta

23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo

23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l’estrazione

23.91.00 Produzione di prodotti abrasivi

23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

24 METALLURGIA

24.10.00 Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe

24.20.10 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura

24.20.20 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili

24.31.00 Stiratura a freddo di barre

24.32.00 Laminazione a freddo di nastri

24.33.01 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio

24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo

24.34.00 Trafilatura a freddo

24.41.00 Produzione di metalli preziosi e semilavorati

24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati

24.43.00 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

24.44.00 Produzione di rame e semilavorati

24.45.00 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

24.46.00 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l’arricchimento di uranio e torio)

24.51.00 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa

24.52.00 Fusione di acciaio

24.53.00 Fusione di metalli leggeri

24.54.00 Fusione di altri metalli non ferrosi

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE

25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture

25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili

25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione

25.30.00 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)

25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni

25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli

25.62.00 Lavori di meccanica generale

25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche

25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili

25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale

25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili

25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l’imballaggio

25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici

25.93.20 Fabbricazione di molle

25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate

25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria

25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo

25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l’arredamento di stanze da bagno

25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate

25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli

25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti

25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici

26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici

26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate

26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche

26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)

26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio

26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni

26.40.01 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini

26.40.02 Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)

26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia

26.51.21 Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d’impulso e metal detector

26.51.29 “Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti

staccate ed accessori)”

26.52.00 Fabbricazione di orologi

26.60.01 Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte

26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

26.60.09 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche

26.70.11 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione

26.70.12 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo

26.70.20 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche

26.80.00 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell’elettricità

27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici

27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini

27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche

27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici

27.33.01 Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva

27.33.09 Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio

27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto

27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione

27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici

27.52.00 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

27.90.01 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature

27.90.02 Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione

27.90.03 Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori

27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna

28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)

28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere

28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento

28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento

28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili

28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli

28.22.03 Fabbricazione di carriole

28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner

28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)

28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (incluse parti e accessori)

28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico

28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)

28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli

28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)

28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia

28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)

28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri

28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

28.93.00 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96.00 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili

28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento

28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli

29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori

29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli

29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

30.11.01 Fabbricazione di sedili per navi

30.11.02 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)

30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane

30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere

30.30.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili

30.30.02 Fabbricazione di missili balistici

30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca

30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli

30.91.12 Fabbricazione di motocicli

30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori

30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette

30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette

30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)

30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati

30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI

31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi

31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi

31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi

31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina

31.03.00 Fabbricazione di materassi

31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico

31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)

31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani

31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili

31.09.50 Finitura di mobili

31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

32.11.00 Coniazione di monete

32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca

32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)

32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi

32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)

32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)

32.50.11 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario

32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e accessori)

32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario

32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori

32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)

32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)

32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche

32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole

32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza

32.99.12 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale

32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale

32.99.14 Fabbricazione di maschere antigas

32.99.19 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza

32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria

32.99.40 Fabbricazione di casse funebri

32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale

33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d’arma e munizioni

33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche

33.11.06 Riparazione e manutenzione di container

33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa

33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo

33.12.10 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale

33.12.20 Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori

33.12.30 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)

33.12.40 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

33.12.51 Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)

33.12.52 Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione

33.12.53 Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere

33.12.54 Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l’imballaggio

33.12.55 Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)

33.12.59 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca

33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli

33.12.70 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili

33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento

33.12.99 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)

33.13.01 Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse videocamere)

33.13.02

33.13.03 Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.13.04 Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori

33.13.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)

33.14.00 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)

33.14.01

33.14.09

33.15.00 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)

33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

33.17.00 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)

33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto

33.19.02 Riparazione di prodotti in gomma

33.19.03 Riparazione di articoli in vetro

33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno nca

33.19.09 Riparazione di altre apparecchiature nca

33.20.01 lnstallazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità (esclusa l’installazione all’interno degli edifici)

33.20.02 lnstallazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l’installazione all’interno degli edifici)

33.20.03 lnstallazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)

33.20.04 lnstallazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

33.20.05 lnstallazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)

33.20.06 lnstallazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili

33.20.07 lnstallazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.20.08 lnstallazione di apparecchi elettromedicali

33.20.09 lnstallazione di altre macchine ed apparecchiature industriali

D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

35.11.00 Produzione di energia elettrica

35.12.00 Trasmissione di energia elettrica

35.13.00 Distribuzione di energia elettrica

35.14.00 Commercio di energia elettrica

35.21.00 Produzione di gas

35.22.00 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte

35.30.00 Fornitura di vapore e aria condizionata

E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di scarico

38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi

38.21.01 Produzione di compost

38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

38.31.10 Demolizione di carcasse

38.31.20 Cantieri di demolizione navali

38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici

38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche

38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia

39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

F COSTRUZIONI

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI

41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

42 INGEGNERIA CIVILE

42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie

42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni

42.91.00 Costruzione di opere idrauliche

42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione

42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

43.11.00 Demolizione

43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno

43.13.00 Trivellazioni e perforazioni

43.21.01 lnstallazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02 lnstallazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.03 lnstallazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01 lnstallazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02 lnstallazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03 lnstallazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.22.04 lnstallazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.05 lnstallazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)

43.29.01 lnstallazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca

43.31.00 lntonacatura e stuccatura

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca

43.91.00 Realizzazione di coperture

43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici

43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione

43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

G COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

45 COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

45.11.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

45.11.02 lntermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)

45.19.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli

45.19.02 lntermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)

45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli

45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli

45.20.91 Lavaggio auto

45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli

45.31.01 Commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli

45.31.02 lntermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli

45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

45.40.11 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori

45.40.12 lntermediari del commercio di motocicli e ciclomotori

45.40.21 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori

45.40.22 lntermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori

45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

46 COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole

46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante

46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi

46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze

46.11.05 Procacciatori d’affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze

46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze

46.11.07 Mediatori in animali vivi

46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti

46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi

46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati

46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l’industria

46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l’agricoltura (inclusi i fertilizzanti)

46.12.06 Procacciatori d’affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici

46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici

46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale

46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico- sanitari); vetro piano

46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari

46.13.04 Procacciatori d’affari di legname e materiali da costruzione

46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione

46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l’industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico

46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali

46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche

46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)

46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)

46.14.06 Procacciatori d’affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche

46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche

46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche

46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage

46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera

46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi

46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili

46.15.06 Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta

46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta

46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento

46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce

46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)

46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima

46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori

46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio

46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi

46.16.08 Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati

46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi

46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari

46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco

46.17.08 Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria

46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)

46.18.13 Procacciatori d’affari di prodotti di carta, cancelleria, libri

46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri

46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico

46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici

46.18.23 Procacciatori d’affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici

46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici

46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico

46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica

46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico

46.18.34 Procacciatori d’affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici

46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici

46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette

46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria

46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi

46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili

46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli

46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria

46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)

46.18.98 Procacciatori d’affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca

46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca

46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

46.19.02 Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno

46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer

46.21.10 Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi

46.21.21 Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo

46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina

46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante

46.23.00 Commercio all’ingrosso di animali vivi

46.24.10 Commercio all’ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)

46.24.20 Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria

46.31.10 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi

46.31.20 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi conservati

46.32.10 Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata

46.32.20 Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria

46.33.10 Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova

46.33.20 Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale

46.34.10 Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche

46.34.20 Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche

46.35.00 Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco

46.36.00 Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno

46.37.01 Commercio all’ingrosso di caffè

46.37.02 Commercio all’ingrosso di tè, cacao e spezie

46.38.10 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.20 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

46.38.30 Commercio all’ingrosso di pasti e piatti pronti

46.38.90 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari

46.39.10 Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati

46.39.20 Commercio all’ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.41.10 Commercio all’ingrosso di tessuti

46.41.20 Commercio all’ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria

46.41.90 Commercio all’ingrosso di altri articoli tessili

46.42.10 Commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori

46.42.20 Commercio all’ingrosso di articoli in pelliccia

46.42.30 Commercio all’ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili

46.42.40 Commercio all’ingrosso di calzature e accessori

46.43.10 Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video

46.43.20 Commercio all’ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)

46.43.30 Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica

46.44.10 Commercio all’ingrosso di vetreria e cristalleria

46.44.20 Commercio all’ingrosso di ceramiche e porcellana

46.44.30 Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia

46.44.40 Commercio all’ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame

46.45.00 Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici

46.46.10 Commercio all’ingrosso di medicinali

46.46.20 Commercio all’ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico

46.46.30 Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici

46.47.10 Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale

46.47.20 Commercio all’ingrosso di tappeti

46.47.30 Commercio all’ingrosso di articoli per l’illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico

46.48.00 Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria

46.49.10 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

46.49.20 Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali

46.49.30 Commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli

46.49.40 Commercio all’ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)

46.49.50 Commercio all’ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale

46.49.90 Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca

46.51.00 Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

46.52.01 Commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali telefonici

46.52.02 Commercio all’ingrosso di nastri non registrati

46.52.09 Commercio all’ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici

46.61.00 Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.62.00 Commercio all’ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)

46.63.00 Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, l’edilizia e l’ingegneria civile

46.64.00 Commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria

46.65.00 Commercio all’ingrosso di mobili per ufficio e negozi

46.66.00 Commercio all’ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio

46.69.11 Commercio all’ingrosso di imbarcazioni da diporto

46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto

46.69.20 Commercio all’ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale

46.69.30 Commercio all’ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici

46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico

46.69.92 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico

46.69.93 Commercio all’ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi

46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici

46.69.99 Commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l’industria, il commercio e la navigazione nca

46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

46.72.10 Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati

46.72.20 Commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati

46.73.10 Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale

46.73.21 Commercio all’ingrosso di moquette e linoleum

46.73.22 Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico- sanitari)

46.73.23 Commercio all’ingrosso di infissi

46.73.29 Commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione

46.73.30 Commercio all’ingrosso di vetro piano

46.73.40 Commercio all’ingrosso di carta da parati, colori e vernici

46.74.10 Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)

46.74.20 Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento

46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

46.75.02 Commercio all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria

46.76.10 Commercio all’ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate

46.76.20 Commercio all’ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati

46.76.30 Commercio all’ingrosso di imballaggi

46.76.90 Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi nca

46.77.10 Commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici

46.77.20 Commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)

46.90.00 Commercio all’ingrosso non specializzato

47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

47.11.10 lpermercati

47.11.20 Supermercati

47.11.30 Discount di alimentari

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

47.19.10(vietate) Grandi magazzini

47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.19.90(vietate) Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca

47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata

47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

47.24.10 Commercio al dettaglio di pane

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria

47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande

47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)

47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari

47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati

47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

47.51.10(vietate) Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa

47.51.20(vietate) Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio

47.53.11(vietate) Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12(vietate) Commercio al dettaglio di tappeti

47.53.20(vietate) Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

47.54.00(vietate) Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.59.10(vietate) Commercio al dettaglio di mobili per la casa

47.59.20(vietate) Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

47.59.40(vietate) Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

47.59.50(vietate) Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza

47.59.60(vietate) Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

47.59.91(vietate) Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

47.59.99(vietate) Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca

47,61,00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati

47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

47.63.00(vietate) Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.64.10(vietate) Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

47.64.20(vietate) Commercio al dettaglio di natanti e accessori

47.65.00(vietate) Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)

47.71.10(vietate) Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.30(vietate) Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

47.71.40(vietate) Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.50(vietate) Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72.10(vietate) Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.72.20(vietate) Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.73.10 Farmacie

47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

47.75.20(vietate) Erboristerie

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

47.77.00(vietate) Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

47.78.10(vietate) Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.31(vietate) Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)

47.78.32(vietate) Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato

47.78.33(vietate) Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

47.78.34(vietate) Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

47.78.35(vietate) Commercio al dettaglio di bomboniere

47.78.36(vietate) Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)

47.78.37(vietate) Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

47.78.50(vietate) Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.78.91(vietate) Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

47.78.92(vietate) Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)

47.78.93(vietate) Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

47.78.94(vietate) Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

47.78.99(vietate) Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.20(vietate) Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.30(vietate) Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.40(vietate) Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)

47.81.01(vietate) Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

47.81.02(vietate) Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

47.81.03(vietate) Commercio al dettaglio ambulante di carne

47.81.09(vietate) Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca

47.82.01 (vietate) Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

47.82.02(vietate) Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

47.89.01(vietate) Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

47.89.02(vietate) Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio

47.89.03(vietate) Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso

47.89.04(vietate) Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

47.89.05(vietate) Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

47.89.09(vietate) Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

47.99.10(vietate) Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

49.10.00 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

49.20.00 Trasporto ferroviario di merci

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

49.32.10 Trasporto con taxi

49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

49.41.00 Trasporto di merci su strada

49.42.00 Servizi di trasloco

49.50.10 Trasporto mediante condotte di gas

49.50.20 Trasporto mediante condotte di liquidi

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA

50.10.00 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

50.20.00 Trasporto marittimo e costiero di merci

50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)

50.40.00 Trasporto di merci per vie d’acqua interne

51 TRASPORTO AEREO

51.10.10 Trasporto aereo di linea di passeggeri

51.10.20 Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter

51.21.00 Trasporto aereo di merci

51.22.00 Trasporto spaziale

52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi

52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi

52.21.10 Gestione di infrastrutture ferroviarie

52.21.20 Gestione di strade, ponti, gallerie

52.21.30 Gestione di stazioni per autobus

52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)

52.21.50 Gestione di parcheggi e autorimesse

52.21.60 Attività di traino e soccorso stradale

52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d’acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione

52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua

52.23.00 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo

52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei

52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali

52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari

52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri

52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

52.29.21 lntermediari dei trasporti

52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE

53.10.00 Attività postali con obbligo di servizio universale

53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

55 ALLOGGIO

55.10.00 Alberghi

55.20.10(vietate) Villaggi turistici

55.20.20(vietate) Ostelli della gioventù

55.20.30(vietate) Rifugi di montagna

55.20.40(vietate) Colonie marine e montane

55.20.51(vietate) Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.20.52(vietate) Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00(vietate) Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.90.10(vietate) Gestione di vagoni letto

55.90.20 (vietate) Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.10.11(vietate) Ristorazione con somministrazione

56.10.12(vietate) Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.20(vietate) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30(vietate) Gelaterie e pasticcerie

56.10.41(vietate) Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42(vietate) Ristorazione ambulante

56.10.50(vietate) Ristorazione su treni e navi

56.21.00(vietate) Catering per eventi, banqueting

56.29.10(vietate) Mense

56.29.20(vietate) Catering continuativo su base contrattuale

56.30.00(vietate) Bar e altri esercizi simili senza cucina

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

58 ATTIVITÀ EDITORIALI

58.11.00 Edizione di libri

58.12.01 Pubblicazione di elenchi

58.12.02 Pubblicazione di mailing list

58.13.00 Edizione di quotidiani

58.14.00 Edizione di riviste e periodici

58.19.00 Altre attività editoriali

58.21.00 Edizione di giochi per computer

58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore

59.20.20 Edizione di musica stampata

59.20.30 Studi di registrazione sonora

60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

60.10.00 Trasmissioni radiofoniche

60.20.00 Programmazione e trasmissioni televisive

61 TELECOMUNICAZIONI

61.10.00 Telecomunicazioni fisse

61.20.00 Telecomunicazioni mobili

61.30.00 Telecomunicazioni satellitari

61.90.10 Erogazione di servizi di accesso ad internet (lSP)

61.90.20 Posto telefonico pubblico ed lnternet Point

61.90.91 lntermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati

61.90.99 Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

62.01.00 Produzione di software non connesso all’edizione

62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica

62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware – housing (esclusa la riparazione)

62.09.01 Configurazione di personal computer

62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

63.11.11 Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale – Caf)

63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati

63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati)

63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

63.12.00 Portali web

63.91.00 Attività delle agenzie di stampa

63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca

K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

64.11.00 Attività della Banca Centrale

64.19.10 lntermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

64.19.20 Fondi comuni di investimento monetario

64.19.30 lstituti di moneta elettronica (lmel)

64.19.40 Cassa Depositi e Prestiti

64.20.00 Attività delle società di partecipazione (holding)

64.30.10 Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)

64.30.20 Sicav (Società di investimento a capitale variabile)

64.91.00 Leasing finanziario

64.92.01 Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi

64.92.09 Altre attività creditizie nca

64.99.10 Attività di intermediazione mobiliare

64.99.20 Attività di factoring

64.99.30 Attività di merchant bank

64.99.40 Attività delle società veicolo

64.99.50 Attività di intermediazione in cambi

64.99.60 Altre intermediazioni finanziarie nca

65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)

65.11.00 Assicurazioni sulla vita

65.12.00 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

65.20.00 Attività di riassicurazione

65.30.10 Attività dei fondi pensione aperti

65.30.20 Attività dei fondi pensione negoziali

65.30.30 Attività dei fondi pensione preesistenti

66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE

66.11.00 Amministrazione di mercati finanziari

66.12.00 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci

66.19.10 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito

66.19.21 Promotori finanziari

66.19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari

66.19.30 Attività delle società fiduciarie di amministrazione

66.19.40 Attività di Bancoposta

66.19.50 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)

66.21.00 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

66.22.01 Broker di assicurazioni

66.22.02 Agenti di assicurazioni

66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni

66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

66.29.01 Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione

66.29.09 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca

66.30.00 Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

L ATTIVITA’ IMMOBILIARI

68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI

68.10.00 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

68.20.02 Affitto di aziende

68.31.00 Attività di mediazione immobiliare

68.32.00 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ

69.10.10 Attività degli studi legali

69.10.20 Attività degli studi notarili

69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti

69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali

69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

69.20.14 Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)

69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi

69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci

69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro

70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

70.10.00 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione

70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale

70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

71.11.00 Attività degli studi di architettura

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria

71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata

71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri

71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria

71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria

71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti

71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia

72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria

72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO

73.11.01 ldeazione di campagne pubblicitarie

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

73.12.00 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

74.10.10 Attività di design di moda e design industriale

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web

74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici

74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici

74.10.90 Altre attività di design

74.20.11 Attività di fotoreporter

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche

74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

74.30.00 Traduzione e interpretariato

74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi

74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari

74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro

74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza

74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali

74.90.92 Attività riguardanti le previsioni meteorologiche

74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca

74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

74.90.99 Altre attività professionali nca

75 SERVIZI VETERINARI

75.00.00 Servizi veterinari

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO

77.11.00(vietate) Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.12.00(vietate) Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti

77.21.01(vietate) Noleggio di biciclette

77.21.02(vietate) Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)

77.21.09(vietate) Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.22.00(vietate) Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame

77.29.10(vietate) Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario

77.29.90(vietate) Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative)

77.31.00(vietate) Noleggio di macchine e attrezzature agricole

77.32.00(vietate) Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

77.33.00(vietate) Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)

77.34.00(vietate) Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

77.35.00(vietate) Noleggio di mezzi di trasporto aereo

77.39.10(vietate) Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

77.39.91(vietate) Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici

77.39.92(vietate) Noleggio di container per diverse modalità di trasporto

77.39.93(vietate) Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera

77.39.94(vietate) Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

77.39.99(vietate) Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca

77.40.00(vietate) Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)

78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE

78.10.00 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale

78.20.00 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)

78.30.00 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

79.11.00(vietate) Attività delle agenzie di viaggio

79.12.0(vietate) 0 Attività dei tour operator

79.90.11(vietate) Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

79.90.19(vietate) Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.20(vietate) Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE

80.10.00 Servizi di vigilanza privata

80.20.00 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

80.30.00 Servizi di investigazione privata

81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

81.10.00(vietate) Servizi integrati di gestione agli edifici

81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

81.29.10 Servizi di disinfestazione

81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

81.29.99 Altre attività di pulizia nca

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d’ufficio

82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence

82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi

82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio

82.20.00 Attività dei call center

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere

82.91.10 Attività di agenzie di recupero crediti

82.91.20 Agenzie di informazioni commerciali

82.92.10 lmballaggio e confezionamento di generi alimentari

82.92.20 lmballaggio e confezionamento di generi non alimentari

82.99.10 lmprese di gestione esattoriale

82.99.20 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche

82.99.91 Servizi di stenotipia

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca

O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

84.11.10 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali

84.11.20 Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali

84.12.10 Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti alla sanità

84.12.20 Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti all’istruzione

84.12.30 Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l’edilizia abitativa e l’assetto del territorio e per la tutela dell’ambiente

84.12.40 Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari

84.13.10 Regolamentazione degli affari concernenti i combustibili e l’energia

84.13.20 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l’agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca

84.13.30 Regolamentazione degli affari e dei servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i combustibili) le industrie manifatturiere, le costruzioni e le opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione

84.13.40 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di strade

84.13.50 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di opere per la navigazione interna e marittima

84.13.60 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni

84.13.70 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno

84.13.80 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo

84.13.90 Regolamentazione di altri affari e servizi economici

84.21.00 Affari esteri

84.22.00 Difesa nazionale

84.23.00 Giustizia ed attività giudiziarie

84.24.00 Ordine pubblico e sicurezza nazionale

84.25.10 Attività dei vigili del fuoco

84.25.20 Attività di protezione civile

84.30.00 Assicurazione sociale obbligatoria

P ISTRUZIONE

85 ISTRUZIONE

85.10.00 lstruzione di grado preparatorio: scuole dell’infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

85.20.00 lstruzione primaria: scuole elementari

85.31.10 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie

85.31.20 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei

85.32.01 Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali

85.32.02 Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali

85.32.03 Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman

85.32.09 Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica

85.41.00 Istruzione e formazione tecnica superiore (lFTS)

85.42.00 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01 Corsi di danza

85.52.09 Altra formazione culturale

85.53.00 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

85.59.10 Università popolare

85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

85.59.30 Scuole e corsi di lingua

85.59.90 Altri servizi di istruzione nca

85.60.01 Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico

85.60.09 Altre attività di supporto all’istruzione

Q SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE

86 ASSISTENZA SANITARIA

86.10.10 Ospedali e case di cura generici

86.10.20 Ospedali e case di cura specialistici

86.10.30 lstituti, cliniche e policlinici universitari

86.10.40 Ospedali e case di cura per lunga degenza

86.21.00 Servizi degli studi medici di medicina generale

86.22.01 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi

86.22.02 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale

86.22.03 Attività dei centri di radioterapia

86.22.04 Attività dei centri di dialisi

86.22.05 Studi di omeopatia e di agopuntura

86.22.06 Centri di medicina estetica

86.22.09 Altri studi medici specialistici e poliambulatori

86.23.00 Attività degli studi odontoiatrici

86.90.11 Laboratori radiografici

86.90.12 Laboratori di analisi cliniche

86.90.13 Laboratori di igiene e profilassi

86.90.21 Fisioterapia

86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti nca

86.90.30 Attività svolta da psicologi

86.90.41 Attività degli ambulatori tricologici

86.90.42 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani

87.20.00 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti

87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili

87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

90.01.01(vietate) Attività nel campo della recitazione

90.01.09(vietate) Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01(vietate) Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02(vietate) Attività nel campo della regia

90.02.09(vietate) Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.01(vietate) Attività dei giornalisti indipendenti

90.03.02(vietate) Attività di conservazione e restauro di opere d’arte

90.03.09(vietate) Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00(vietate) Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

91.01.00(vietate) Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00(vietate) Attività di musei

91.03.00(vietate) Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00(vietate) Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

92 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO

92.00.01 (vietate) Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera

92.00.02(vietate) Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

92.00.09(vietate) Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

93.11.10(vietate) Gestione di stadi

93.11.20(vietate) Gestione di piscine

93.11.30(vietate) Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90(vietate) Gestione di altri impianti sportivi nca

93.12.00(vietate) Attività di club sportivi

93.13.00(vietate) Gestione di palestre

93.19.10(vietate) Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.91(vietate) Ricarica di bombole per attività subacquee

93.19.92(vietate) Attività delle guide alpine

93.19.99(vietate) Altre attività sportive nca

93.21.00(vietate) Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10(vietate) Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.20(vietate) Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

93.29.30(vietate) Sale giochi e biliardi

93.29.90(vietate) Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

94.11.00 Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni

94.12.10 Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali

94.12.20 Attività di associazioni professionali

94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti

94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto

94.92.00 Attività dei partiti e delle associazioni politiche

94.99.10 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

94.99.30 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche

94.99.40 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale

94.99.50 Attività di organizzazioni per la filantropia

94.99.60 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell’ambiente

94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio

95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili

95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

95.24.02 Laboratori di tappezzeria

95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli

95.29.01 Riparazione di strumenti musicali

95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)

95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie

95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso

95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca

96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

96.01.10 Attività delle lavanderie industriali

96.01.20 Altre lavanderie, tintorie

96.02.01(vietate) Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

96.02.02(vietate) Servizi degli istituti di bellezza

96.02.03(vietate) Servizi di manicure e pedicure

96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse

96.04.10(vietate) Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.20(vietate) Stabilimenti termali

96.09.01(vietate) Attività di sgombero di cantine, solai e garage

96.09.02(vietate) Attività di tatuaggio e piercing

96.09.03(vietate) Agenzie matrimoniali e d’incontro

96.09.04(vietate) Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

96.09.05(vietate) Organizzazione di feste e cerimonie

96.09.09(vietate) Altre attività di servizi per la persona nca

T “ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE”

97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO

97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

98 PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

98.10.00(vietate) Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

98.20.00(vietate) Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

U ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

99.00.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali