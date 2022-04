Automobilismo, la manifestazione è in programma il 9 e 10 aprile

Al via le iscrizioni per il 1° Slalom del “Gigante” Giardinello-Sagana, organizzato dall’Asd Scuderia Armanno Corse in collaborazione con appassionati di automobilismo di Giardinello, Montelepre, Partinico ed Altofonte, sotto l’egida della federazione Aci Sport con la vicinanza della delegazione Sicilia con a capo il delegato fiduciario, Daniele Settimo.

La manifestazione è in programma il prossimo 9 e 10 aprile. La fase di preparazione è stata difficoltosa per gli organizzatori, impegnati da mesi a lungo il percorso di gara. Adesso, dopo tanto tempo quel tratto di strada tra le montagne delle contrade Carcatizzi e Oliveto Sagana risplende di luce propria. Tutto è pronto per ospitare nuovamente le auto da corsa dopo sporadiche apparizioni nel passato nei programmi di alcuni rally.

Il percorso dello slalom

Lo slalom vedrà confrontarsi i numerosi piloti che già hanno dato conferma della loro partecipazione. Il percorso è di 2,9 km, lungo i quali verranno dislocate 13 postazioni di birilli a 4 file: vietato per i piloti abbatterli, ad ogni birillo abbattuto saranno aggiunti 10 secondi di penalità al tempo totale.

I protagonisti attesi

Sarà una gara incerta, un test inedito anche per piloti esperti. Grande atteso il mazarese Girolamo Ingardia su Formula Ghipard con i colori della Asd Scuderia Trapani Corse, ma pronti a sfidarlo gli alfieri della Asd Scuderia Armanno Corse padroni di casa con Salvatore Arresta di Mazara del Vallo, Salvatore Catanzaro di Sciacca, entrambi su Formula Gloria B5, e l’avolese Salvatore Gentile a bordo di una Sport Prototipo Elia Avrio, questi ultimi sono solo alcuni dei componenti del nutritissimo gruppo che presenterà il sodalizio organizzatore ai nastri di partenza.

A dirigere le operazioni l’esperto direttore di gara, Manlio Mancuso di Siracusa, mentre sarà al completo il collegio dei commissari sportivi Aci/Sport, pronti a dare le giuste valutazioni ad una gara che vuole ritagliarsi fin da subito uno spazio importante nel panorama Nazionale.

Inizio delle operazioni di gara sabato 9 aprile con l’apertura alle ore 15 del centro accrediti presso l’anfiteatro comunale di Giardinello e, pochi minuti dopo, inizio delle verifiche tecniche delle auto nell’adiacente via Sandro Pertini, tutto nel pieno rispetto del protocollo federale anticovid vigente.

Domenica 10 aprile start alle 9

Domenica start alle 9 con inizio della manche di ricognizione ed a seguire le tre manche cronometrate, una delle quali sarà determinante ai fini delle classifiche finali: Assoluto, Gruppo e Classe.

Il sindaco di Giardinello, Antonino De Luca e la sua amministrazione hanno dichiarato il loro entusiasmo per questa grande occasione offerta al territorio di Giardinello.

La manifestazione sportiva automobilistica mancava ormai da troppo tempo e sarà un’occasione anche per promuovere il paese e le sue risorse: dai ristoranti alle strutture ricettive. Una opportunità anche per i centri vicini, impegnati ad ospitare piloti e team provenienti da tutta la Sicilia.

Soddisfatto per il risultato anche il presidente della Scuderia Armanno Corse, Gaetano Armanno, per tutto il lavoro svolto ma anche per la grande passione messa in campo, che regalerà ai partecipanti una manifestazione indimenticabile.

La gara ha avuto il supporto di diverse ditte, fra le quali Masag, Kia Astercar, LE.IL, Banca BCC e tante piccole attività locali che non hanno voluto lasciare da sola l’organizzazione e grazie alle quali si è potuto dare un tocco in più per il restyling della contrada, che ad oggi ha assunto le sembianze di un vero e proprio circuito.