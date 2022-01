Inizia davvero con i botti il 2022 per la scuderia RO racing, a vestire la casacca del sodalizio di Cianciana, nella massima serie rallystica nazionale, saranno Alessio Profeta e il suo navigatore Sergio Raccuia. Il palermitano, classe “96, in attesa di riconferma in Aci Team Italia, ha siglato un accordo con la scuderia per tutta la stagione 2022 che prenderà il via, il primo fine settimana di febbraio, con la Ronde della Val Merula.

I programmi dei due talenti siciliani, che nel 2020 si sono imposti nella classifica Under 25 del Campionato italiano, prevedono la partecipazione a tutte le gare del Campionato Italiano Assoluto Rally, a bordo di una Skoda Fabia R5 Evo2, seguita dalla Trico di Paolo Gentile e Andrea Caputo.

Profeta tenterà anche la scalata alla Coppa Rally di ottava zona, che lo ha visto vincitore nel 2020 e secondo nella stagione appena conclusa, con l’obiettivo di centrare la finale nazionale che si disputerà a Ceccano e Pico, nel Lazio, a novembre.

Primo appuntamento di Campionato italiano sarà invece il Rally del Ciocco, a marzo in Toscana, dove Alessio e Sergio, proveranno a mettere a frutto l’esperienza maturata nelle passate edizioni per cercare di essere tra i protagonisti della massima serie dello Stivale.

“Iniziamo il 2022 con tanta voglia di fare bene – ha detto Alessio Profeta – sappiamo che l’impegno che abbiamo preso è impegnativo, ma contiamo nel giusto apporto della nostra nuova scuderia e del nostro team. Speriamo che la federazione possa essere al nostro fianco anche quest’anno”.

Anche i vertici della scuderia sono pronti a supportare il programma nella massima serie nazionale.

“L’arrivo di Alessio e Sergio sarà un nuovo pungolo per la stagione agonistica che ci accingiamo a vivere e che vedrà la RO racing impegnata anche nella gestione del nuovo articolato Campionato Sociale – ha detto il presidente Rosario Montalbano – seguiremo i nostri equipaggi con il massimo dell’impegno e siamo pronti per nuove sfide e nuovi traguardi che anche Alessio e Sergio ci aiuteranno a raggiungere”.