Fumo da una friggitrice

Un principio di incendio è divampato a Cefalù alla pizzeria Girotondo. Le fiamme sono partite da una friggitrice. L’olio caldo ha prodotto fumo che ha avvolto il locale

Il locale è aperto per l’asporto. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto il principio d’incendio. Per fortuna non ci sono stati danni al locale.