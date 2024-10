Problemi al sistema informatico dell’ospedale Civico di Palermo hanno causato disagi per la registrazioni al triage, gli esami e i referti. Lunghe attese al pronto soccorso, anche in quello dell’Ospedale dei Bambini. Già ieri, a causa di un blocco informatico, sono stati rinviati alcuni trattamenti anche nel reparto di Oncologia. Un blocco che, dicono dalla direzione dell’Arnas, “è stato causato dal guasto di una unità che si è verificato a seguito di un intervento di manutenzione programmata da parte della ditta che gestisce il sistema.

Il ripristino

I tecnici informatici – dice la direzione del Civico – stanno provvedendo al ripristino dai backup dei server interessati dal malfunzionamento. Al momento l’80% dei sistemi è stato ripristinato. Si confida che entro la giornata ritorni a funzionare tutto”.

Altri problemi la settimana scorsa

La scorsa settimana si erano verificati altri problemi al sistema. Ieri il guasto alla rete ha comportato rallentamenti nelle attività del pronto soccorso ma anche nel Centro unico di prenotazione. Questa mattina, ancora i disagi per i piccoli pazienti del Di Cristina al pronto soccorso pediatrico di via dei Benedettini: le prenotazioni non risultavano sui terminali e gli orari non sarebbero stati rispettati.

