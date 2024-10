Incidente stradale sulla Sp13 Ragusa Piombo, fra il bivio per il castello di Gonnafugata ed il ponte della ferrovia denominato ponte della Paolina. Scontro fra due auto che viaggiavano in direzione opposta, entrambe le auto condotte da due donne, una straniera di nazionalità croata,37 anni, una di nazionalità italiana, originaria di Vittoria, di 58 anni. Intervenuti i vigili del fuoco per liberare le donne dalle lamiere, con il 118 che le ha trasportate in ospedale.

L’incidente a Tortorici

Tragico incidente intorno alle 16 a Tortorici. Un mezzo della Guardia Forestale è precipitato per alcuni metri in una scarpata di via Roma. Una persona è morta mentre altre due sono rimaste ferite.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno compiendo le delicate operazioni di salvataggio dei due occupanti. Uno di loro è stato estratto dalle lamiere con cuscini e gruppo divaricatore. Intervenute anche le ambulanze del 118 e una gru per rimuovere il mezzo coinvolto nell’incidente.

Il cordoglio di Schifani

“Esprimo il mio profondo dolore e la più sentita vicinanza alla famiglia dell’operaio forestale che ha perso tragicamente la vita nell’incidente avvenuto oggi a Tortorici. Ancora una volta ci troviamo di fronte a una tragedia sul lavoro che colpisce chi, ogni giorno, si adopera per la salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale, spesso affrontando condizioni difficili e rischi elevati. Rivolgo un pensiero di pronta guarigione ai due operai rimasti feriti, auspicando che possano ristabilirsi al più presto. A loro e alle loro famiglie va il mio sostegno in questo momento di apprensione e incertezza”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

L’incidente nel Siracusano

Lotta tra la vita e la morte un giovane motociclista siracusano vittima di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla Statale 115 tra Cassibile e Siracusa.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, ci sarebbe stato uno scontro con una macchina: l’impatto, come è di tutta evidenza, è stato violento ed il ragazzo è stato sbalzato dalla sella. La conducente dell’auto avrebbe provato a prestare le prime cure alla vittima e poi sarebbe stata lei stessa a chiedere l’intervento dei soccorsi.

Il trasporto in ospedale

Il personale del 118 ha provveduto al trasporto del motociclista al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa dove i medici stanno provando a tenerlo aggrappato alla vita.

La morte del ragazzino nel Catanese: le indagini

Le indagini proseguono senza sosta a Palagonia, in provincia di Catania, per fare luce sulla tragica morte del dodicenne Simone, avvenuta domenica 13 ottobre. Gli inquirenti stanno analizzando attentamente le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi cruciali per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’autista sotto shock, test tossicologici di routine

L’autista della Volkswagen Golf coinvolta nell’incidente è sotto shock. Come da prassi in questi casi, sarà sottoposto ad accertamenti tossicologici per verificare l’eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue. Al momento, l’uomo risulta indagato a titolo di atto dovuto.

La Procura di Caltagirone coordina le indagini

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Caltagirone, i Carabinieri stanno raccogliendo tutte le testimonianze utili a ricostruire i momenti precedenti all’impatto. Si stanno analizzando anche le condizioni del monopattino elettrico sul quale viaggiava Simone, per verificare eventuali malfunzionamenti.

Lutto cittadino e supporto psicologico

Il Comune di Palagonia ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Simone. È stato inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per la famiglia del ragazzo e per l’amico che era con lui al momento dell’incidente, rimasto fortunatamente illeso.

Like this: Like Loading...