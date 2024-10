Tragico incidente stradale in provincia di Messina. La vittima è un motociclista di 33 anni, Salvatore Romano, originario di Palermo. L’incidente, uno scontro frontale tra la moto del giovane e un SUV, si è verificato domenica mattina sul viadotto Colonna, lungo la strada statale 117, nel tratto che collega Santo Stefano di Camastra e Mistretta, nel territorio di Reitano.

Dinamica dello scontro

Secondo le prime ricostruzioni, Salvatore Romano stava percorrendo la SS 117 in sella alla sua Aprilia Tuono, probabilmente durante un’escursione domenicale in compagnia di altri motociclisti. Mentre viaggiava in direzione Santo Stefano di Camastra, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, la sua moto si è scontrata frontalmente con una BMW X3, guidata da un 35enne di Mistretta che procedeva in direzione opposta.

Soccorsi e decesso

L’impatto è stato violentissimo e ha causato al motociclista gravissime ferite. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto poco prima dell’arrivo dell’elisoccorso, che era stato chiamato nel disperato tentativo di salvargli la vita. Il conducente del SUV è stato anch’esso soccorso e trasportato all’ospedale di Mistretta, ma sembra non abbia riportato ferite gravi.

Indagini in corso

La salma di Salvatore Romano è stata trasferita al Policlinico di Messina per l’esame autoptico, disposto dall’autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica di Patti ha aperto un’inchiesta per accertare le dinamiche e le responsabilità dell’incidente. I rilievi sul luogo del sinistro sono stati eseguiti dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Mistretta, sotto il coordinamento del capitano Silvio Imperato. Questo tragico evento segna il secondo decesso di un motociclista sulle strade del messinese in meno di una settimana, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza stradale.

Incidente sulla Palermo Catania, motociclista rischia di perdere un braccio

Altro incidente stradale ieri sull’autostrada Palermo Catania nella zona di Termini Imerese in direzione del capoluogo siciliano. Un motociclista di 57 anni nello scontro ha quasi perso un braccio. I sanitari del 118 l’ho hanno intubato e lo hanno trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico. La prognosi è riservata. Si sono formate lunghe code sulla A19.

Foto glpress.it

