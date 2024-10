Nel pomeriggio di ieri, una studentessa Erasmus di 22 anni, di nazionalità islandese, è stata investita da un’automobile sulla Circonvallazione di Catania, nei pressi della Cittadella Universitaria. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:15. La giovane stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali e del semaforo quando è stata colpita da una vettura che procedeva in direzione Misterbianco. La polizia unicipale sta indagando sulle cause dell’incidente.

Soccorsi e ricovero

L’automobilista si è fermato per prestare soccorso. Un’ambulanza del 118 è giunta rapidamente sul posto e ha trasportato la studentessa al pronto soccorso del Policlinico, dove è stata ricoverata in codice rosso. La prognosi è riservata.

Donna di 40 anni finisce contro muro e muore carbonizzata nell’auto a Carini

Il 3 ottobre una donna di 40 anni di Palermo Francesca Sicurella è morta a bordo della sua Opel Mokka. E’ accaduto poco prima delle 3 in corso Bernardo Mattarella, in un tratto di strada tra Carini città e la borgata di Villagrazia. Sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e i sanitari del 118. Quando le squadre di soccorso sono arrivate osto la donna era già deceduta. Stando ai primi rilievi, la vittima era a bordo di una Opel Mokka e avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento. Non sembra ci siano altri veicoli coinvolti.

L’incendio e la morte della donna

L’impatto tra l’auto e il muro in cemento a bordo strada è stato particolarmente violento, al punto da innescare un incendio partito dall’impianto elettrico che in pochi minuti ha avvolto tutto il veicolo. La donna non ha avuto il tempo di uscire fuori dal mezzo, forse perché aveva perso i sensi in seguito all’incidente. Per questo motivo non ha avuto scampo ed è morta carbonizzata lungo la strada di Carini.

