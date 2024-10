Una donna di 40 anni di Palermo Francesca Sicurella è morta a bordo della sua Opel Mokka. E’ accaduto poco prima delle 3 in corso Bernardo Mattarella, in un tratto di strada tra Carini città e la borgata di Villagrazia. Sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e i sanitari del 118. Quando le squadre di soccorso sono arrivate osto la donna era già deceduta. Stando ai primi rilievi, la vittima era a bordo di una Opel Mokka e avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento. Non sembra ci siano altri veicoli coinvolti, al momento.

L’incendio e la morte della donna

L’impatto tra l’auto e il muro in cemento a bordo strada è stato particolarmente violento, al punto da innescare un incendio partito dall’impianto elettrico che in pochi minuti ha avvolto tutto il veicolo. La donna non ha avuto il tempo di uscire fuori dal mezzo, forse perché aveva perso i sensi in seguito all’incidente. Per questo motivo non ha avuto scampo ed è morta carbonizzata lungo la strada di Carini.

Si schianta contro un trattore con la moto, morto in un incidente un 44enne di Castel di Lucio

Ieri tragedia sulle strade del Messinese. Un brutto incidente sulla SP 176, tra Pettineo e Castel di Lucio è costato la vita ad un 44enne castelluccese, Giuseppe Iudicello.

La tragedia

Secondo quanto scrive il sito Nebrodinews, dalle prime ricostruzioni pare che il centauro, intorno alle 15 in sella alla sua Ducati, in contrada Ogliastro, percorreva la strada Provinciale in direzione Pettineo, quando, nel suo tragitto, nel senso opposto alla sua direzione, si è imbattuto in un trattore. Iudicello avrebbe tentato di scansare il mezzo ma la sua moto ha sbattuto sulla ruota sinistra del mezzo agricolo, con il centauro che ha perso il controllo del mezzo, che lo ha disarcionato scagliandolo violentemente sul guard rail. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Il 44enne è purtroppo morto sul colpo. A nulla è servito il tempestivo intervento dei sanitari del 118 i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto i carabinieri della stazione di Pettineo per i rilievi.

Chi era Giuseppe Iudicello

Giuseppe Iudicello aveva 44 anni, compiuti a marzo, ed era originario di Castel di Lucio. Lavorava in una farmacia a Castel di Tusa, frazione di Tusa. Aveva frequentato il liceo scientifico Alessandro Manzoni, ed aveva da sempre una grande passione per le moto. Faceva parte del Ducati Club di Palermo e poco tempo fa, insieme agli altri suoi amici di sella, al Ducati Week 2024, a Misano.

