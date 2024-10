Tragedia sulle strade del Messinese. Un brutto incidente sulla SP 176, tra Pettineo e Castel di Lucio è costato la vita ad un 44enne castelluccese, Giuseppe Iudicello.

La tragedia

Secondo quanto scrive il sito Nebrodinews, dalle prime ricostruzioni pare che il centauro, intorno alle 15 in sella alla sua Ducati, in contrada Ogliastro, percorreva la strada Provinciale in direzione Pettineo, quando, nel suo tragitto, nel senso opposto alla sua direzione, si è imbattuto in un trattore.

Iudicello avrebbe tentato di scansare il mezzo ma la sua moto ha sbattuto sulla ruota sinistra del mezzo agricolo, con il centauro che ha perso il controllo del mezzo, che lo ha disarcionato scagliandolo violentemente sul guard rail. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Il 44enne è purtroppo morto sul colpo. A nulla è servito il tempestivo intervento dei sanitari del 118 i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto i carabinieri della stazione di Pettineo per i rilievi.

Chi era Giuseppe Iudicello

Giuseppe Iudicello aveva 44 anni, compiuti a marzo, ed era originario di Castel di Lucio. Lavorava in una farmacia a Castel di Tusa, frazione di Tusa. Aveva frequentato il liceo scientifico Alessandro Manzoni, ed aveva da sempre una grande passione per le moto. Faceva parte del Ducati Club di Palermo e poco tempo fa, insieme agli altri suoi amici di sella, al Ducati Week 2024, a Misano.

Un altro incidente mortale nel Messinese

Un terribile incidente stradale si è verificato nella notte ad Alcara Li Fusi, in provincia di Messina. Un fuoristrada con a bordo due giovani è precipitato in una vallata nei pressi del Borgo rurale Stella. Il bilancio è drammatico: un morto e un ferito grave.

La vittima è un giovane di San Marco d’Alunzio

La vittima è un giovane originario di San Marco d’Alunzio. L’altro giovane che si trovava con lui a bordo del mezzo è rimasto gravemente ferito nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanze del 118, vigili del fuoco, elicottero e carabinieri della stazione locale.

Drammatico incidente, muore ragazzo di 15 anni, altri tre feriti

Gravissimo incidente stradale autonomo, poco dopo le 5:00 di questa mattina, sulla Strada Statale 288 in territorio di Ramacca. Il bilancio è pesante: un morto e tre feriti.

La vittima è un 15enne che viaggiava a bordo di un’auto con all’interno, in totale, 4 persone tutte di Ramacca. Il conducente della macchina, un’Audi Q5, che viaggiava in direzione Ramacca, dopo aver perso il controllo per cause da accertare, ha invaso la corsia opposta finendo fuori strada ribaltandosi. Sul posto successivamente sono arrivati i soccorsi.

Il personale sanitario del 118 nulla ha potuto fare per il 15enne che sarebbe deceduto sul colpo. Gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona. Per estrarre dalle lamiere uno di loro è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri.

