Prima seduta attesa a metà novembre

Si è svolta questa mattina, presso l’Aula Bunker di Palermo, la proclamazione dei sedici eletti provinciali all’Assemblea Regionale Siciliana. Alla data odierna, sono stati ufficializzati gli eletti di Palermo, Siracusa, Ragusa, Trapani, Caltanissetta, Enna e Messina. Mancano ancora all’appello le province di Catania ed Agrigento. Dopodichè, si procederà alla convocazione della prima seduta ufficiale del nuovo corso di Sala d’Ercole, la quale dovrebbe tenersi intorno a metà novembre.

Una cerimonia svoltasi a porte chiuse, con i soli eletti ammessi ad accedere ai locali dell’Ucciardone. Primo ad arrivare Gaspare Vitrano. A chiudere la lista degli eletti i due alfieri del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola e Luigi Sunseri. E’ proprio dall’ex candidato alla presidenza della Regione che si attende una decisione, ovvero la scelta del seggio d’elezione. L’esponente del M5S infatti ha ricevuto voti utili nelle province di Palermo, Catania e Caltanissetta.

I sedici deputati sono: gli esponenti del M5S Adriano Varrica, Luigi Sunseri e Nuccio Di Paola; gli alfieri di Cateno De Luca Ismaele La Vardera e Salvatore Geraci; per Forza Italia il primo degli eletti Edy Tamajo, a seguire Gaspare Vitrano e Gianfranco Miccichè; in casa PD Valentica Chinnici, Antonello Cracolici e Mario Giambona. E ancora Nunzia Albano, eletta nelle file della Nuova Dc; Vincenzo Figuccia, eletto in casa Prima l’Italia- Lega. A chiudere la pattuglia palermitani gli alfieri di Fratelli d’Italia Alessandro Aricò, Fabrizio Ferrara e Marco Intravaia.

































Musumeci giura come Ministro della Repubblica

Coincidenza vuole che, proprio oggi, l’ex Presidente della Regione Nello Musumeci ha giurato e da questa mattina è Ministro della Repubblica Italiana. Per l’esponente di Fratelli d’Italia arriva il dicastero per il Mare e per il Sud. Il governo guidato da Giorgia Meloni rappresenta il primo esecutivo italiano guidato da una donna. Un gruppo che può contare su due ministri siciliani, uno dei quali è proprio l’ex Presidente della Regione. L’altro, Adolfo Urso, lo è di adozione e per discendenza di famiglia. Nativo di Padova, Urso è figlio di genitori acesi. A lui Giorgia Meloni ha conferito l’incarico di ministro dello Sviluppo Economico (MISE).