Nello Musumeci ce l’ha fatta. La spunta contro tutti i detrattori. Sarà Ministro del governo Meloni, il primo governo italiano guidato da una donna

Da Presidente della Regione a Ministro

L’ex Presidente della Regione fa il suo salto di qualità e diventa Ministro per il Sud ma non soltanto. La Premier Giorgia Meloni gli attribuisce anche la delega al mare, con un preciso intento di valorizzare quella che è una risorsa italiana e naturalmente siciliana.

Risarcimento per le amarezza siciliane

Per il presidente della Regione che la coalizione non ha voluto riconfermare in Sicilia si tratta anche di un risarcimento morale per le amarezze vissute nell’isola. Un risarcimento per aver scelto di farsi da parte e consentire una soluzione delle diatribe siciliane.

Non è la prima volta al governo

Per Nello Musumeci non è la prima volta al governo. In passato ha calcato il palcoscenico politico nazionale ma da sottosegretario. E anche questa volta si parlava, per lui, di un incarico da Sottosegretario. All’Agricoltura nella peggiore delle ipotesi, alla Presidenza del Consiglio nella migliore.

Invece il fondatore di Diventerà Bellissima Movimento confluito in Fratelli d’Italia approda, a 67 anni, al più importante incarico della sua storia politica.

Uno smacco al suo avversario

Uno smacco non da poco inflitto al suo avversario siciliano, quel Gianfranco Miccichè coordinatore di Forza Italia nell’isola, che aveva fatto fuoco e fiamme per impedirne la ricandidatura e che adesso sembra orientato a optare per ,l’elezione all’Ars piuttosto che a Roma proprio perché non potrà incidere nelle scelte del governo nazionale.

Nelle ultime ore era circolata anche la voce di una disfida romana fra i due con Miccichè in corsa proprio per la stessa poltrona di Musumeci. Nel silenzio, però, l’ex governatore ha giocato bene le sue carte e gli attori di questa vicenda sostengono che la sua nomina non è mai stata in dubbio. In discussione, al massimo, c’è stato l’incarico da affidargli.

Al governo, naturalmente, manca la fiducia delle Camere per entrare nei pieni poteri ma alla luce dell’attuale maggioranza questa potrebbe essere solo una formalità.

Due i Ministri siciliani

I Ministri siciliani sono due. Oltre a Nello Musumeci un dicastero va ad Adolfo Urso. Inizialmente dato come possibile titolare della Difesa, Urso invece siederà sulla poltrona di Ministro allo Sviluppo economico. Proveniente dalla Commissione di Vigilanza sui Servizi segreti, il suo nome era stato fatto anche come possibile candidato alla Presidenza della regione per il dopo Musumeci. una possibilità mai andata oltre il si dice.

Siciliane le più alte cariche dello Stato

I due Ministri siciliani si uniscono alle due più alte cariche dello Stato. Siciliani, infatti, siedono sulle poltrone della prima e della seconda carica dello Stato. Si tratta, naturalmente, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Senato, Ignazio La Russa