Il successore di Maurizio De Lucia

Prende il via la corsa alla nomina del procuratore capo di Messina. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha pubblicato la lista dei candidati per la posizione di Procuratore Capo del Tribunale peloritano, in sostituzione di Maurizio De Lucia che si è trasferito a Palermo dopo cinque anni. La selezione del successore è ufficialmente iniziata.

La lista dei 15 papabili procuratore capo di Messina

La lista contiene 15 nomi dei candidati per la posizione di Procuratore Capo a Messina. Tra i papabili si trovano: Sebastiano Ardita, ex membro del Csm procuratore aggiunto a Catania; Pierpaolo Bruni, procuratore capo a Paola; Vincenzo Capomolla, procuratore aggiunto a Catanzaro; Carlo Caponcello, avvocato generale a Catania; Angelo Cavallo, procuratore capo di Patti; Salvatore Maria Curcio, procuratore capo di Lamezia Terme; Antonio D’Amato, ex membro del CSM; Fabio D’Anna, procuratore capo di Ragusa; Vito Di Giorgio, procuratore aggiunto a Messina; Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto a Reggio Calabria; Giuseppe Francesco Puleio, procuratore aggiunto a Catania; Rosa Raffa, procuratore aggiunto a Messina e attuale reggente dell’ufficio; Marzia Sabella, procuratore aggiunto a Palermo; Luca Tescaroli, procuratore aggiunto a Firenze; e Giuseppe Verzera, procuratore capo di Caltagirone.

Che funzione svolge il procuratore capo

Il procuratore capo di Messina, come tutti gli altri procuratori in servizio in tutte le altre procure italiana, è un magistrato con funzioni inquirenti che dirige l’ufficio della Procura, ne organizza l’attività ed esercita personalmente le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero o le assegna agli altri magistrati addetti all’ufficio tra cui i sostituti procuratori aggiunti o procuratori aggiunti. Una posizione di altro livello quindi e a Messina sono in tutto 15 i candidati. La nomina spetta al Consiglio Superiore della Magistratura. Il plenum del Csm sarà chiamato ad adottare, nei prossimi giorni, la scelta definitiva. L’organismo a capo dei magistrati italiani individuerà il nuovo procuratore capo di Messina.