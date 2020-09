A Carini

La Guardia di Finanza di Carini, in provincia di Palermo, ha sequestrato oltre 300 mila articoli per fumatori che erano stati messi in vendita senza autorizzazione da parte dei Monopoli di Stato. In particolare, i Finanzieri hanno sequestrato, in due diversi negozi di Carini di proprietà di due cittadini cinesi, oltre 106 mila articoli per fumatori, tra cartine e filtri atti alla realizzazione delle sigarette da fumo, detenuti illegalmente e venduti senza l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e in completa evasione d’imposta.

I prodotti erano privi dei titoli autorizzativi e per i quali non è stato effettuato il pagamento delle accise dovute allo Stato ed erano messi in vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato dai rivenditori autorizzati. I militari hanno quindi provveduto a contestare ai titolari delle attività i reati di vendita di generi di monopoli senza le prescritte autorizzazioni, che prevede, per ciascun trasgressore, oltre a al sequestro della merce, da un minimo di 5 mila e un massimo di 10 mila euro. I due cinesi sono stati anche segnalati alla competente Agenzia Dogane e Monopoli per l’eventuale applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale.

L’azione della Guardia di Finanza avviene dopo l’intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo e finalizzata a verificare il rispetto delle Norme sulla sicurezza dei prodotti posti in vendita. L’attività testimonia l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza quale polizia economico – finanziaria a forte vocazione sociale a contrasto dell’economia illegale e a tutela dei consumatori.