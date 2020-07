Indaga la polizia

Rapina ieri sera attorno alle 19 in via Francesco Guardione a Palermo a due passi da via Cavour. Uno o due giovani sono entrati in azione e hanno minacciato il tabaccaio facendosi consegnare soldi, sigarette e i biglietti del gratta e vinci.

Il colpo si è consumato in pochi minuti. I rapinatori sono entrati e si sono diretti alla cassa portando via quello che c’era.

Il titolare della tabaccheria non ha avuto il tempo di reagire. Dopo la fuga dei giovani è stato dato l’allarme. Sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e raccogliere la denuncia del commerciante.

La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118.

Da quantificare il bottino.