Graduatoria consultabile online

Sono 7,45 milioni di euro le risorse messe a disposizione dalla Regione Siciliana per promuovere i prodotti di qualità dell’isola. Con l’approvazione della graduatoria definitiva del bando “SRG10 – Promozione dei prodotti di qualità“, diventano finanziabili 27 progetti, ripartiti tra la Linea A e la Linea B. I fondi serviranno a realizzare campagne di comunicazione e informazione a sostegno delle produzioni agroalimentari siciliane.

Quanti progetti sono stati ammessi

La graduatoria riguarda le domande di sostegno relative alle due linee del bando, previsto dal Complemento per lo sviluppo rurale al Piano strategico Pac 2023-2027. Sono state dichiarate finanziabili 13 istanze per la Linea A e tutte le 14 istanze della Linea B.

La dotazione complessiva di 7,45 milioni di euro è destinata a un’ampia platea di beneficiari: gruppi di produttori, organizzazioni interprofessionali, consorzi di tutela, cooperative agricole e reti di imprese.

A cosa serviranno i fondi

Le risorse finanzieranno campagne informative e di comunicazione, pubblicità, eventi, fiere, degustazioni e altre iniziative promozionali per far conoscere i prodotti di qualità della Sicilia e sostenerne il consumo.

Cosa dice l’assessore

Sull’intervento è intervenuto l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino: “Valorizziamo le eccellenze siciliane per creare nuove opportunità di reddito per le nostre imprese e far conoscere sempre di più la qualità delle produzioni e il nostro territorio. Con questa misura mettiamo a disposizione risorse importanti per promuovere il consumo dei prodotti di qualità attraverso campagne informative e di comunicazione, pubblicità, eventi, fiere, degustazioni e altre iniziative promozionali. Vogliamo rafforzare il ruolo dei produttori all’interno della filiera agroalimentare e accrescere la loro capacità di competere sui mercati, sostenendo la valorizzazione delle nostre produzioni e la loro riconoscibilità. È una sfida strategica per l’agricoltura siciliana che vede il governo Schifani impegnato in prima linea”.

La graduatoria definitiva è consultabile sul portale dello sviluppo rurale della Regione Siciliana.