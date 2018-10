E’ pari a 12,9 miliardi di euro il debito del “sistema Regione”: il dato emerge dal bilancio consolidato per il 2017 approvato nei giorni scorsi dal governo Musumeci. Un risultato in miglioramento rispetto all’esercizio precedente, era 14,8 miliardi. Dalle tabelle si evince che la quota maggiore riguarda i debiti da finanziamento: poco più di 9 miliardi di euro. Nel dettaglio, 4,6 mld verso altre amministrazioni pubbliche, 3,6 mld verso altri finanziatori e 692 milioni verso banche e tesorerie. In aumento i debiti verso altri fornitori: 491,4 milioni contro i 324 milioni dell’esercizio precedente (+167,3 mln). Per trasferimenti e contributi il debito è di circa 1,8 miliardi, in calo (-306 mln) rispetto al 2016; in questo caso la voce più consistente riguarda l’esposizione verso altre amministrazioni pubbliche (1,69 mld), poi imprese partecipate (18,4 mln) e imprese controllate (2,7 mln). La voce “altri debiti” incide per 1,6 mld.

Il bilancio consolidato comprende le voci contabili e finanziarie, oltre che della Regione, di una decina di enti e società controllate e partecipate che fanno parte di un elenco ben più vasto di circa 160 “soggetti” della pubblica amministrazione regionale: alcune di queste non sono state contabilizzate perché non hanno i documenti in regola, altre invece per dimensioni e costi non rientrano nel bilancio consolidato.