Sarà “tutta un’altra storia”

Presentato in un noto locale della provincia di Palermo il progetto cinematografico “pinocchioo, tutta un’altra storia” dal suo artefice Nicola Buscemi, presidente dell’associazione culturale Boccadifalco-Pitrè. Durante la serata condotta dalla giornalista Cinzia Profita, sono intervenuti tanti ospiti provenienti un po’ da tutta Italia. Presente il deputato regionale Alessandro Aricò, personalmente impegnato nella realizzazione di questo evento.

Tanti ospiti

E’ intervenuto anche Giuseppe Li Causi, storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che ha ricordato tutto quello che in questi anni ha realizzato in Sicilia per rendere viva la memoria dei due grandi attori palermitani, uno fra tanti la nascita della piazzetta dedicata a loro a Palermo nel dicembre del 2012. Alti ospiti illustri sono stati la cantante Cinzia Fanara che ha presentato in anteprima il suo nuovo brano in lingua siciliana “U Viculicchio”, la cantante Cinzia D’Antola, Giusy La Corte, i Blu Cobalto con un tributo ai Negramaro, gli attori palermitani Giuseppe Enea, Oreste Scelta, Totò Borgese, Maurizio Alesi che hanno fatto vedere alcuni loro lavori.

Svelato il nome dell’attore

Presente anche il maestro Carmine Caiazzo collaboratore musicale di alcuni programmi Mediaset e Rai e Tiziana Dirasco coreografa a livello nazionale. Alla fine della serata è stato svelato il nome del bambino che interpreterà il piccolo Pinocchio, il palermitano Danilo Ghelfi. In questo film, infatti, ci saranno due Pinocchio: quello palermitano e quello napoletano. “Naturalmente – si legge in una nota di Giuseppe Li Causi, in cui viene fatto il resoconto dell’iniziativa – non poteva mancare anche la presenza di chi interpreterà la parte di mastro Geppetto, il palermitano Giuseppe Spagnolo”. La serata ha avuto un momento di solidarietà con Cira Ciaravola, presidente di un’associazione di Napoli per gli ammalati di leucemia. In attesa di veder partire le riprese del film, che si svolgeranno tra la Sicilia e la Campania, la serata si è conclusa con un balletto realizzato dai ragazzi e ragazze di una scuola di ballo della Campania diretta da Tiziana Dirasco con l’augurio di poter sconfiggere al più presto il covid.