Sono quattordici le cooperative di comunità che saranno finanziate dal progetto intitolato “FacciAmo Comunità, percorsi positivi di auto rigenerazione urbana e di start-up di comunità” presentato dalla Città Metropolitana di Palermo, parte integrante della Missione 5, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che finanzia interventi di auto rigenerazione urbana e di promozione dei meccanismi di democrazia partecipata, previsti dal Piano Urbano Integrato “Metropoli aperta, Città per tutti”.

L’obiettivo

L’obiettivo principale è quello di sostenere la creazione di 15 cooperative di comunità e di 30 interventi di micro riqualificazione urbana che stimolino, su tutto il territorio metropolitano coinvolto, iniziative tese a favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva che crea soluzioni a problemi comuni attraverso la collaborazione.

Vernuccio, “Progetto ha ricevuto grande attenzione dai Comuni metropolitani”

“Il progetto Facciamo Comunità ha ricevuto grande attenzione e soprattutto adesione da parte dei Comuni metropolitani che hanno partecipato con entusiasmo proponendo progetti innovativi, inclusivi e utili allo sviluppo della loro comunità. Sono state finanziati i progetti di 14 cooperative di comunità e a breve saranno comunicati anche gli interventi di micro riqualificazione urbana che apporteranno migliorie e servizi utili nel nostro territorio”, così spiega il direttore generale della Città Metropolitana di Palermo, Nicola Vernuccio.

L’area interessata

L’area interessata dal progetto “Facciamo comunità” include il territorio della Città Metropolitana di Palermo con i suoi 82 comuni, suddivisi in cinque macro-territori: Alto Belice Corleonese, Costiera Occidentale Partenicense, Costiera Orientale Termitana, Lercarese Sicano, Madonie.

Le cooperative ammesse al contributo

Le cooperative che riceveranno il contributo per la realizzazione del loro progetto sono 14 e sono le seguenti: “Restiamo, resistiamo e coltiviamo la nostra terra per un futuro senza pregiudizi: il pomodoro siccagno Corleonese, gustoso e aggregante” di Manfredi Mercadante Rappresentante gruppo di cittadini proponenti; “Una cooperativa per la promozione e la valorizzazione delle ricchezze territoriali: dal museo civico Pippo Rizzo al Parco Naturale della Cascata delle Due Rocche” di Stefania Colletto Rappresentante gruppo di cittadini proponenti; “I livelli essenziali di assistenza, smart, sostenibili e socialmente utili per i cittadini delle aree interne – LEAI” di Sofia Mignosi Rappresentante gruppo di cittadini proponenti; Cooperativa Cantiere SportArt di Stefania Roberti Rappresentante gruppo di cittadini proponenti; “Natura e vita” di Damiano Liotti Legale rappresentante associazione OdV “Noi x la Trinacria”; “ELLE Coworking al femminile e comunità family friendly” di Michela Campani Rappresentante gruppo di cittadini proponenti.

Ed ancora: “Valorizzazione museale e culturale del territorio di Petralia Sottana e delle Madonie” di Giulia Giordano Rappresentante gruppo di cittadini proponenti; “Con i piedi, con gli occhi, con il cuore” di Pasquale Pillitteri Rappresentante gruppo di cittadini proponenti; “Cooperativa Oltremare” di Alessia Lo Giudice Rappresentante gruppo di cittadini proponenti; “Speranza Verde” di Franco Di Bella Rappresentante gruppo informale di persone fisiche; “La rinascita delle Terre delle Balestrate” di La rinascita delle Terre delle Balestrate; “L’effetto butterfly inizia dal quartiere zisa” di Giorgio Cuccia Rappresentante gruppo di cittadini proponenti; “Madonie Bike Trials” di Diego Maria Geraci Rappresentanti gruppo di cittadini proponenti; “Valledolmo ieri e oggi” di Antonio Barone Rappresentante gruppo di cittadini proponenti.

