Proiettili vaganti hanno colpito abitazioni, ogive ritrovate in casa conficcate in muri e mobilia e auto danneggiate dai botti di fine anno esplosi la notte di fine anno. Il bilancio dei danni si unisce a quello dei feriti

Un grosso petardo ha mandato in frantumi il parabrezza e danneggiato il cruscotto di una Renault Clio di un palermitano di 30 anni posteggiata in via Mariano Campo a Palermo.

Un’altra vettura è stata danneggiata dall’esplosione di un petardo che è stato inserito tra il parabrezza e il cofano anteriore di una Ford Focus parcheggiata in via Olio di Lino di un palermitano di 53 anni. Lo scoppio provocava danni alla carrozzeria.

Due proiettili vaganti sono stati ritrovati a Brancaccio in un appartamento in via Giovanni Corrao e il secondo a Borgo Nuovo. In nessuno dei due casi ci sono stati feriti.