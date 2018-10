la presentazione a roma

Sala stracolma sabato a Roma in occasione della presentazione ufficiale del nuovo movimento nazionale Nova Civilitas. Numerosissimi gli intervenuti da ogni parte d’Italia, intorno al fondatore avv. Gianfranco Amato, a ribadire la necessità di un rinnovato impegno civile e sociale in questo periodo difficile e complesso per l’Italia.

Presente anche l’on. Sandro Oliveri, componente del direttivo del movimento, che ha chiarito «Il nuovo movimento nasce per creare una rete nazionale di realtà che agiscano concretamente, ripartendo dalle nostre radici cristiane, per il bene della persona, della famiglia e della società. Tre sono gli ambiti di azione: la cultura, la realizzazione di opere e l’ambito politico». Su quest’ultimo punto Oliveri ribadisce che Nova Civilitas non sarà un partito politico, ma sarà l’ambito di promozione dei valori umani nel mondo della politica.

A siglare lo spirito di inclusione e di condivisione che anima il nuovo movimento, la nascita di Nova Civilitas ha ricevuto l’apprezzamento e il sostegno di numerosi ospiti dell’universo politico, culturale, imprenditoriale e associativo.

Tra questi, il sen. Lucio Malan di Forza Italia, l’on. Marcello Gemmato e la sen. Isabella Rauti di Fratelli d’Italia, e poi Filippo Savarese, direttore di CitizenGo Italia, Maria Rachele Ruiu di “Ge-nerazione Famiglia”, il Prof. Salvatore Abruzzese. Anche Pippo Franco ha voluto intervenire con una sua personale riflessione.

È giunto un saluto attraverso un contributo video anche da parte di Nausica Della Valle, Toni Brandi di ProVita, Silvana De Mari, Magdi Cristiano Allam e don Ottorino Baronio, mentre il Sottosegretario per l’Interno, sen. Stefano Candiani, ha fatto giungere un cordiale messaggio scritto, in cui ha ribadito l’«importanza di recuperare e valorizzare l’identità cristiana e la tradizione del popolo italiano, in un momento di profonda crisi di valori sociali e morali».

Il movimento avvia ora la sua attività su tutto il territorio nazionale.