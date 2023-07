Il sindacato USB manifesta a Piazza Ziino

Continua la protesta dei lavoratori ex Covid che attendono la stabilizzazione. Da ieri notte la protesta s’è spostata a Piazza Ziino, di fronte la sede dell’assessorato regionale alla Salute. Un sit in continuo per avere risposte dalle istituzioni. “Chiediamo un intervento forte del governo – ha detto Paolo Di Gaetano del sindacato USB- per mettere fine a questa vertenza infinita. É un atto di giustizia per i lavoratori che tanto si sono spesi nell’emergenza, ed é un atto dovuto per i siciliani che chiedono una sanità efficiente”. Il governo regionale ha avviato a fine marzo un percorso di stabilizzazione per i circa 4000 lavoratori precari. Di rinnovo in rinnovo, la gestione contrattuale di questi lavoratori é affidata ai commissari delle Asp che hanno grosse difficoltà a procedere alle stabilizzazioni.

