“L’Azienda Siciliana Trasporti non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda il ritardo del pagamento degli stipendi del personale utilizzato in somministrazione”.

E’ quanto tiene a precisare il presidente dell’Ast, Santo Castiglione, in seguito alla proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti interinali scattato dopo la protesta dei sindacati, che hanno inviato una nota all’agenzia interinale Temporary e all’Ast per denunciare i ritardi nel pagamento degli emolumenti.

Precisa il direttore generale dell’Ast, Mario Parlavecchio: “L’Ast ha mantenuto gli impegni nei confronti della società Temporary, provvedendo tempestivamente al pagamento alla stessa delle fatture, nel rispetto dei termini contrattuali. Il ritardo dei pagamenti degli stipendi ai lavoratori interinali è imputabile esclusivamente alla società Temporary”.