Protesta degli agricoltori nei comuni di Partinico, Montelepre, Terrasini e Carini. Sono chiusi gli svincoli autostradali sulla Palermo Mazara del Valli nei comuni di Montelepre, Partinico e Terrasini.

Gli agricoltori si sono riuniti questa mattina nella zona del partinicese. Il lungo serpentone dei trattori sta percorrendo la statale 113 in direzione di Palermo.

Disagi alla circolazione.

Proteste trattori: continua presidio sulla Sciacca-Palermo

“Non intendiamo partecipare ad alcun tavolo tecnico alla Regione, chiediamo piuttosto che siano il presidente Schifani o l’assessore Sammartino a venire qui a parlare con noi”. Lo dice Gaspare La Marca, responsabile del Movimento spontaneo dei produttori agricoli del Belice, che ha organizzato un presidio permanente di agricoltori e allevatori sulla scorrimento veloce Sciacca-Palermo, all’altezza del bivio Gulfa, in territorio comunale di Santa Margherita di Belice. Presidio iniziato lunedì scorso e che rimarrà almeno fino al prossimo 22 febbraio.

“Abbiamo costituito i comitati spontanei – aggiunge La Marca – proprio perché ad un certo punto non ci siamo più sentiti rappresentati dalle sigle sindacali tradizionali, che spesso hanno operato con un piede in due staffe e che oggi, guarda caso, ci vengono a dire che dovremmo privilegiare il dialogo istituzionale”. La protesta continua. “Molti di noi dormono qui – conclude La Marca – La nostra è una battaglia nella quale crediamo fermamente, e la porteremo avanti finché le autorità, Unione Europea, governo nazionale e governo della Regione, non adotteranno misure concrete per sostenere i nostri sacrifici”.

Protesta trattori: domani agricoltori sfilano a Siracusa

La protesta per la crisi del comparto agricolo domani arriverà a Siracusa. La Questura ha annunciato, a partire dalla 10,30, la presenza di manifestanti e di 60 trattori che sfileranno nella zona umbertina fino all’ingresso di Ortigia, per poi tornare indietro e radunarsi nel piazzale ferroviario di via Columba. La manifestazione avrà conseguenze sulla raccolta porta a porta dei rifiuti e sulla sosta delle auto, dice il comune di Siracusa. Il servizio Igiene urbana ha disposto che il ritiro della spazzatura avvenga entro le 8 in: viale Ermocrate, l’intero corso Umberto nei due sensi di marcia, piazzale Marconi, via Malta, riva della Darsena, via Francesco Crispi e via Columba.

Le utenze interessate sono quelle domestiche, per la sola frazione umida, e quelle non domestiche del settore food per umido, indifferenziato, carta e vetro. Per le altre utenze non domestiche, il servizio pomeridiano della raccolta dei rifiuti avverrà a partire dalle 16. Per motivi di sicurezza, tutti gli utenti, commerciali e non commerciali, dovranno ritirare i contenitori dalle strade entro le 8. Sulla viabilità, gli effetti della manifestazione saranno limitati a via Malta (a partire dall’incrocio con via Somalia), a riva della Darsena e al primo tratto di corso Umberto, fino all’incrocio con via della Dogana. In queste strade, dalle 8 alle 16, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria.

Like this: Like Loading...