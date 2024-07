I sindacati hanno organizzato per venerdì 19 luglio un sit-in di protesta davanti alla Presidenza della Regione Siciliana a Palermo, per denunciare la mancata adozione da parte del governo regionale di misure a tutela della salute dei lavoratori in questo periodo di grande caldo. Le organizzazioni sindacali lamentano che, nonostante da settimane si discuta di un protocollo per vietare il lavoro all’aperto nelle ore più calde in caso di temperature superiori ai 35 gradi, tale misura non sia stata ancora applicata.

La protesta e richieste sindacali

“Venerdì 19 luglio – dicono i sindacati -, si terrà a partire dalle 9.30 un sit organizzato da Cgil e Uil Sicilia davanti alla Presidenza della Regione, per protestare contro la mancata adozione di provvedimenti a tutela di lavoratrici e lavoratori in questo periodo di grande caldo. Contro lo stress termico è in gestazione da settimane un protocollo per vietare in condizioni climatiche particolati, superati i 35 gradi, le attività dei lavoratori più esposti dalle 12 alle 16. Nei primi di maggio sembrava in dirittura di arrivo, col consenso del governo regionale, di Inps, Inail e di alcune associazioni datoriali, ma la misura si è poi arenata”.

Mancata azione della Regione Siciliana

La Regione Siciliana, a differenza di altre regioni, non ha neppure emanato un’ordinanza in tal senso. Per questo CGIL e UIL Sicilia scenderanno in piazza venerdì mattina con un sit-in di protesta sotto Palazzo d’Orleans, accusando il governo regionale di un “atteggiamento indisponente” e “lesivo degli interessi e della salute dei lavoratori”.

Obiettivi della protesta

Nei giorni scorsi i sindacati avevano espresso già rammarico e rabbia per l’assenza delle organizzazioni datoriali quando si parla della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’azione è per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro durante la stagione estiva che nell’isola è sempre più caratterizzata da alte temperature, superiori ai 35 gradi centigradi, e umidità che determinano ondate di calore.