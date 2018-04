Il Comune di Palermo rispetti gli accordi presi. Gli operai della Reset di Palermo hanno inscenato, oggi, un sit in di protesta in Piazza Pretoria sotto palazzo delle aquile.

Numerosi hanno protestato contro il silenzio dell’amministrazione comunale. gli accordi sottoscritti a iniziare dal 2014, l’ultimo dei quali risalente al 16 novembre dellos corso anno, stabilivano un preciso percorso per portare i lavoratori fino all’impiego a tempo pieno. Da aprile doveva scattare l’ennesi,mo step con il passaggio da 34 a 36 ore ma dell’integrazione di due ore non c’è traccia quando siamo giunti a metà aprile.

“I lavoratori chiedono l’esigib ilità degli accordi sottoscritti – dice Mimma caòlabrò segretario generale Fisascat Cisl Sicilia. Non si può continuare a considerare gli uomini della Reset come lavoratori di serie B. Il rispetto degli accordi presi è un passaggio essenziale e l’amministrazione non può dimenticarsi dell’integrazione oraria che doveva scattare dal 1 aprile”