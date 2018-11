Una nutrita delegazione di autonoleggiatori con conducente partirà dalla Sicilia per partecipare alla grande manifestazione nazionale che si terrà a Roma il prossimo 29 novembre. E’ stato deciso ad Enna al termine dell’Assemblea regionale degli operatori NCC Auto convocata da Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai.

All’incontro, oltre ai rappresentanti regionali di categoria, Luciano Giannone Giovanni Brancati per Cna, e Vincenzo Insalaco per Confartigianato, ai quali è stato affidato il compito del coordinamento, sono intervenuti il Portavoce Nazionale di CNA Fita NCC Auto, Giuseppe Mele, e il Coordinatore nazionale della stessa Confederazione, Enrico Bossa. Al centro del dibattito la problematica della mancata sospensiva dell’articolo 29 c.1-quater Dl 2017/2008 che costringerebbe i conducenti a tornare, dopo ogni corsa, in rimessa, con costi destinati a ricadere sui clienti e con notevoli danni per i lavoratori. L’Assemblea, dopo avere esaminato la situazione legata soprattutto agli effetti disastrosi del provvedimento nei confronti del comparto, ha messo a punto la macchina organizzativa rispetto alla protesta di fine mese organizzata nella Capitale.

All’unanimità gli operatori, in accordo con le associazioni di riferimento, hanno deciso di costituirsi in coordinamento permanente con due obiettivi: avviare un costante monitoraggio sull’evoluzione dell’emergenza, il cui esito è fondamentale per il futuro della categoria, ed intraprendere un confronto con l’Assessore alla Infrastrutture e alla Mobilità, Marco Falcone, per definire la complessa normativa a livello regionale, considerato che la Sicilia, essendo a statuto autonomo, gode della potestà primaria sulla materia.