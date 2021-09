I manifestanti sono guardati a vista dalla polizia

“Lotta di popolo contro il Green pass” è la scritta su uno striscione mostrato da una quindicina di manifestanti in piazza Cascino a pochi metri da uno degli ingressi dell’hub anti-Covid nell’area dell’ex Fiera del Mediterraneo a Palermo, dove è atteso il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo.

Una ventina di no green pass protestano aspettando l'arrivo del generale Figliuolo al grido di "Figliuolo traditore della patria va fan..". la digos è sul posto".

Figliuolo è all’hub Fiera

Accompagnato dal governatore della Sicilia Nello Musumeci, dall’assessore alla Salute Ruggero Razza e dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il commissario per l’emergenza Covid, genenerale Francesco Paolo Figliuolo, sta visitando i padiglioni dell’hub vaccinale nell’ex Fiera del Mediterraneo. Figliuolo sta incontrando i sanitari e gli operatori dell’hub.

Proprio oggi in Sicilia è partita la somministrazione della terza dose di vaccino ai soggetti fragili, in particolare ai trapiantati. A fare da padrone di casa nell’hub il commissario per l’emergenza Covid di Palermo, Renato Costa.

All’Ismett, in struttura terze dosi

Intanto, il commissario Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, giunto all’Ismett di Palermo per una visita. Ad accoglierlo l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Nella struttura saranno somministrate proprio a partire da oggi le terze dosi del vaccino anti-Covid ai trapiantati.

Figliuolo, “contento che in Sicilia dati migliorino”

“Sono contento che in Sicilia, dove la Regione sta facendo un gran lavoro, i dati sui vaccini stiano migliorando: all’inizio c’è stata un po’ di diffidenza”. Così il commissario Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, rivolgendosi a una paziente dell’Ismett durante la sua visita. Nel pomeriggio sono stati una ventina i trapiantati che hanno ricevuto la terza dose.